Нуланд повертається в Київ, і цього разу в неї ще більше політичних можливостей, ніж в часи, коли вона тільки стала мішенню для атак Кремля.

Коли Держсекретар США Ентоні Блінкен приїде в Україну, він привезе з собою жорсткий антикорупційний сигнал, а також рішучу американську підтримку на тлі російської агресії. Крім того, з ним в Київ приїде дехто, хто вже має великий досвід у битві між Москвою і Вашингтоном за колишню радянську республіку.

Про це пише Washington Post, додаючи, що йдеться про Вікторію Нуланд. Візит Блінкена буде тривати один день. І його мета - продемонструвати американську прихильність до України в питанні протистояння проти російських сил на Донбасі, а також стягування військ Росії до українських кордонів. Крім того, мета візиту - натиснути на Київ в питанні боротьби з корупцією. Візит Блінкена відбудуться в часи загострення напруги між США і Росією. І не лише через Україну, а й через американську критику російських порушень прав людини, хакерських атак й втручань у вибори. Обидві країни нещодавно вислали дипломатів один одного.

Читайте такожДержсекретар США Блінкен їде до Києва: ЗМІ дізналися програму візитуОднак, окрім цих великих проблем, сама присутність Нуланд в Києві, яка тепер "третій номер" в Держдепартаменті, вже розізлить Росію. Нуланд - "яструб" в політиці щодо Росії. У Кремлі її зневажають. Вона стала головною мішенню для московських атак під час Революції гідності в Україні й російської анексії Криму. Тоді, в часи адміністрації Барака Обами, Нуланд обіймала посаду помічника Держсекретаря з питань Європи.

В понеділок у Лондоні Блінкен сказав, що він використає візит в Київ, щоб продемонструвати "нашу незмінну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України". Інші чиновники сказали, що він також збирається підштовхнути українську сторону до проведення інституційних реформ, а також посилити антикорупційні заходи.

"Потрібно виконати ще тяжку роботу, щоб подбати про світле майбутнє для українців", - сказав один з головних дипломатів США з питань Європи Філіп Рікер.

Видання також нагадує, що візит Блінкена відбудеться на тлі рейдів ФБР у справі, пов'язаній з Україною. Зокрема, обшуки були проведені в колишнього особистого адвоката президента Дональда Трампа - Руді Джуліані. Ці події відновили питання щодо поведінки адміністрації Трампа в Україні, які призвели до звільнення посла Марі Йованович.

Битва між Сходом і Заходом за вплив в Україні спалахувала знову і знову після падіння СРСР. Нуланд підтримувала налаштованих на реформи і прозахідних українських політиків, чим роздратувала Кремль. Але ще навіть в часи, коли вона була прес-секретарем Держдепартаменту в команді Гілларі Клінтон, Нуланд, яка на той час використовувала псевдонім "Торія", часто критикувала Москву за її політику. Через це голова МЗС Росії Сергій Лавров підмітив її відсутність в команді Держсекретаря Джона Керрі в 2013 році.

"Під час моєї першої поїздки за кордон після того, як Торія залишила посаду прес-секретаря, міністр закордонних справ Лавров подивився на мою команду і сказав мені: "Джоне, бачу ви нарешті звільнили цю Торію Нуланд". І мені було дуже приємно спостерігати за ним, коли я сказав: "Ні, я її підвищив"", - пригадував Керрі на церемонії присяги Нуланд на посаду помічника Держсекретаря з питань Європи.

Читайте такожКулеба про візит Блінкена: буде дуже предметна розмоваА потім відбулася горезвісна телефонна розмова, запис якої розповсюдила російська розвідка. Під час неї Нуланд критикувала нерішучість ЄС у спробах бути посередником на переговорах щодо миру в Україні.

"Н***р ЄС", - сказав вона під час розмови з тогочасним послом США в Україні Джефрі Пайєтом.

Запис цих слів став вірусним і вважався спробою Росії створити розкол між США і Європою в питанні України. Але попри весь шум, Вашингтоні і європейські столиці лишилися одностайними. Тож Росія знайшла нову мішень для себе - наступниця Нуланд на посаді прес-секретаря Держдепартаменту Джен Псакі. Тепер вона стала прес-секретарем президента Джо Байдена.

Минуло 8 років після того, як Керрі дражнив Лаврова, розповідаючи про підвищення Нуланд. І ось вона знову отримала вищу посаду в Держдепартаменті, обійнявши посаду заступника Держсекретаря з політичних питань, на якій у неї буде вагомий вплив на політичні рішення щодо Європи й інших регіонів.

Візит Блінкена в Україну: що відомо

Сьогодні Держсекретар США Ентоні Блінкен прибуде в Київ з першим офіційним візитом. Зустрічі на найвищому рівні, однак, відбудуться завтра, 6 травня.

ЗМІ повідомляють, що першим з американським Держсекретарем поспілкується голова МЗС України Дмитро Кулеба. Розмова між ними запланована на 9:30 ранку. Після півгодинних переговорів вони пройдуть до меморіальної стіни біля Михайлівського собору, щоб вшанувати пам'ять полеглих захисників України - жертв агресії РФ.

Зустріч Блінкена з президентом України Володимиром Зеленським розпочнеться об 11:30. Очікується, що вона триватиме близько години.

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Переклад: Лесь Димань