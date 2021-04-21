Від слів і дій Заходу буде залежати, як далеко наважиться зайти Кремль у війні проти України.

На військових базах півдня Росії й на аеродромах анексованого Криму знову збираються солдати, танки, гелікоптери й винищувачі. Пентагон каже, що Москва стягнула до кордону сусідньої України більше військ, ніж навіть перед збройним вторгненням в 2014-2015 роках.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель у вівторок назвала ситуацію "надзвичайно напруженою". Посол США в Москві повертається в рідну країну для проведення консультацій.

"Від того, що західні країни скажуть і зроблять зараз, буде залежати, як далеко буде готовий зайти президент Росії Володимир Путін", - пише Financil Times в редакційній статті.

Критик кремля Олексій Навальний тим часом лежить присмерті у в'язничному шпиталі після трьох тижнів голодування на знак протесту. Опозиціонера кинули за ґрати через надумані причини одразу після його зухвалого повернення в Росію з Берліна, де він лікувався після отруєння хімічною зброєю "Новачок". Півмільйона росіян записалися онлан на участь у протестах на підтримку Навального, які повинні пройти сьогодні через кілька годин після офіційного звернення Путіна.

"Російські військові маневри біля України - це більше, ніж тактика з відвернення уваги від Навального і стагнації економіки. Кремль прагне не допустити інтеграції із Заходом так званої "братньої слов'янської країни" й стратегічної буферної зони", - йдеться в статті.

Читайте такожLidove Noviny: Росія прагне завоювати своїх "екс-васалів" від України до ЧехіїДругі "Мінські угоди", підписані президентом Петром Порошенком в 2015 році, коли його сили були притиснуті до стіни російською армією на Донбасі, здавалося, давали важіль впливу Москві. Вони пропонували окупованій частині Донбасу місце в українській структурі влади, а також давали право вето на політичний курс всієї країни.

Через сім років "Мінські угоди" лишаються не виконаними жодною зі сторін. А Володимир Зеленський, який замінив Порошенка в кріслі президента в 2019 році, виявився не таким слухняним, як хотілося б Москві.

"Путін, як вважають деякі давні спостерігачі за Росією, хоче закриття справи. Лише він і його оточення знають про його справжні наміри. Але Росія довела, що готова як гриміти зброєю, щоб залякати сусідів й змусити їх піти на поступки, так і використовувати силу напряму. Навіть якщо це відбувається в серці Європейського континенту", - йдеться в статті.

Західні демократії шукають способи відповісти на виклики Росії на багатьох фронтах. І першим пріоритетом для них повинні стати чіткість і послідовність сигналів і дій. Впродовж останніх років президент Франції Еммануель Макрон намагався налагодити "діалог для побудови довіри" з Путіним. Але, попри добрі наміри, він лише скаламутив дипломатичну воду. Попри всі занепокоєння Меркель, її уряд досі захищає газопровід "Північний потік-2", який буде постачати російський газ напряму в Німеччину в обхід України.

Дуже важливо, щоб США і їхні союзники об'єдналися у спробах донести до Росії, що її подальша агресія проти суверенного сусіда з 43-мільйонним населенням буде мати серйозну ціну.

"Вони повинні чітко показати свою готовність постачати летальну й нелетальну військову допомогу Україні, якщо вона буде атакована, включно з протитанковими й іншими оборонними системами. Країни НАТО мають рацію, коли не хочуть, щоб їх втягнули у конфлікт з ядерною Росією. Але вони теж повинні бути готовими зміцнити свої власні сили на південному сході Європи для стримування", - пише Financial Times.

Читайте такожDie Zeit: "Північний потік-2" не може існувати, якщо Росія готує наступ проти УкраїниСША і ЄС повинні бути готові також посилити економічні санкції. Президент Джо Байден минулого тижня заборонив американським фінансовим інституціям купувати новий російський суверенний борг. Так його адміністрація вирішила покарати Москву за кібератаки, демонструючи готовність використовувати фінансову систему США проти опонентів. Країни Європи повинні подвоїти заходи, націлені скоротити залежність від російського палива включно з тим, щоб нарешті заблокувати "Північний потік-2".

Якщо Захід хоче показати, що він серйозно налаштований не дозволити лідеру Росії топтати міжнародні норми, йому потрібно бути готовим понести деякі втрати.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти посилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема в населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.

США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію у разі агресії щодо України.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

8 квітня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської і Донецької областей, так і вздовж всього українсько-російського кордону.

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Переклад: Лесь Димань