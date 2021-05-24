Авторитарні лідери все частіше плюють на міжнародні правила, як перед Другою світовою війною

Історія 1930-х років пропонує прагматичний приклад того, на скільки небезпечною може бути байдужість до занепаду міжнародних норм. В 1931 році Японія вторглася в китайську Маньчжурію. В 1935-му фашистська Італія почала війну проти Ефіопії. Ще через рік Адольф Гітлер повернув війська в Рейнську область всупереч Версальському договору. У 1936-му Японія почала жорстоку війну з Китаєм. На рік пізніше Німеччина окупувала Судети в Чехословаччині. Зрештою, початок Другої світової війни в 1939 році став логічним результатом того, як західні демократії дозволяли безкарно порушувати міжнародні норми одна за одною.

І це нас підводить до недільного інциденту з рейсом компанії Ryanair, - пише Washington Post. Літак ірландської авіакомпанії виконував рейс з Афін у Вільнюс. Але над територією Білорусі його перехопив винищувач МіГ-29 і змусив приземлитися в Мінську. Білоруський уряд заявив, що на борту була бомба, але ніхто нічого не знайшов. Це було очевидна хитрість білоруського диктатора Олександра Лукашенка, щоб арештувати свого найбільш впливового критика - опозиційного журналіста Романа Протасевича, який був на борту літака. Тепер йому загрожує 12 років в'язниці через звинувачення у тероризмі.

Читайте такожЄС офіційно заявив, що борт Ryanair сів у Мінську через військовий літак БілорусіПрем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький мав рацію, коли сказав: "Викрадення цивільного літака - це безпрецедентний акт державного тероризму. Це не можна лишити безкарним". Необхідність притягнути Білорусь до відповідальності ще більша тому, що впродовж останніх років світ бачив, як норми, націлені проти міжнародної агресії, вперто руйнували.

В 2008 році російський автократ Володимир Путін вторгся в Грузію й після короткої війни створив режими-маріонетки в Південній Осетії й Абхазії. Російські війська досі тримають в окупації грузинські регіони. В 2014 році Росія окупувала український Крим і розв'язала війну на сході України, яка триває й досі. Того ж року російська система ППО збила малайзійський авіалайнер, вбивши 298 людей на борту. Лише кілька тижнів тому Путін стягував війська до українського кордону, підвищуючи загрозу початку нового вторгнення Росії в Україну.

Тим часом, агенти Путіна скоювали зухвалі злочини на Заході. В Чехії вони підірвали склад боєприпасів. У Британії отруїли колишнього шпигуна за допомогою хімічної зброї. І не варто забувати про всі російські втручання у вибори в США у 2016 і 2020 роках. Путін також кинув за ґрати опозиціонера Олексія Навального.

Читайте такожЛітак Ryanair приземлився у Вільнюсі без шести пасажирів (фото)Китаю теж сходили з рук порушення міжнародних законів. Лідер країни Си Цзиньпін поводиться так, ніби міжнародний суд ніколи не виносив рішення про те, що у Пекіну немає ніякого суверенітету в Південно-Китайському морі. Спочатку Китай збудував у цій акваторії мілітаризовані штучні острови. Тепер її наповнили номінально незалежні риболовецькі судна. В березні 220 китайських кораблів закрили доступ до Філіппін до акваторії, яка насправді належить до виключної економічної зони країни. Китай також порушує повітряний простір Тайваню, посилюючи тиск на демократію. А ще видання вказує на переслідування уйгурців й придушення демократії в Гонконзі. Серед інших регулярних порушників міжнародних законів видання називає також Іран і КНДР.

Швидше за все, ми не рухаємося до початку Третьої світової війни. Хоча агресія Росії й Китаю підвищують цей ризик. Але швидка ерозія міжнародних норм триває. Оскільки агресивні країни роблять все, що їм заманеться. Примусове приземлення літака Ryanair теж потрібно розглядати з цієї точки зору.

Читайте такожЛитва відреагувала на затримання екс-головреда NextaЦе не ізольований випадок, а частина закономірності, в рамках якої диктатори випробовують Захід своєю дедалі більшим нахабством. Саме тому дуже важливо, щоб ЄС і США зробили більше, ніж ритуально засудили повітряне піратство Лукашенка. Він повинен заплатити таку високу ціну за свою агресію, щоб інші диктатори припинили рвати полотно міжнародного закону.

Посадка борту Ryanair в Мінську: деталі

23 травня в аеропорту "Мінськ" екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Після посадки влада країни затримала засновника опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який був на борту.

​Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська відреагувала на екстрену посадку літака із Протасевичем та його затримання в аеропорту Мінська.

Відразу ж з'явилася інформація про те, що Лукашенко на перехоплення лайнера Ryanair з екс-головредом NEXTA на борту вислав винищувач МіГ-29.

Того ж дня, 23 травня, Міноборони Білорусі підтвердило перехоплення лайнера Ryanair за допомогою винищувача.

Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську буде розслідувати міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).

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Переклад: Лесь Димань