Глава МЗС Ірану заявив про досягнення "кращого розуміння" зі США.

У Римі пройшов новий раунд непрямих переговорів між США та Іраном щодо ядерної угоди. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі за підсумками оголосив про просування вперед, повідомляє CNN.

Переговори відбулися через тиждень після першого раунду зустрічей в Омані, який, як і попереднього разу, тепер виступив посередником між Америкою та Іраном.

Американську делегацію очолив спецпосланець президента США Стів Віткофф, а іранську - глава МЗС Аббас Арагчі. Останній заявив, що непрямі переговори пройшли в позитивному ключі. Вони тривали близько чотирьох годин.

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"Можу сказати, що є рух уперед. Ми досягли кращого розуміння і згоди щодо деяких принципів і цілей на цих римських переговорах", - повідомив Арагчі.

Він додав, що ядерна угода від 2015 року, з якої вийшли США, "більше не влаштовує" Іран у тому її вигляді.

"На даний момент оптимізм може бути виправданим, але тільки з великою часткою обережності", - додав він.

Представник МЗС Ірану анонсував третій раунд переговорів на високому рівні. Очікується, що він відбудеться 26 квітня в Маскаті. Технічні зустрічі стартують за три дні до цього.

Переговори щодо ядерної угоди - останні новини

Як писав УНІАН, раніше президент США Дональд Трамп встановив жорсткі терміни Ірану для укладення угоди щодо ядерної програми Тегерана. В іншому разі він пригрозив Ісламській Республіці військовими діями.

Іран і США відновили переговори щодо ядерної угоди на тлі погроз Трампа 12 квітня. Перший раунд відбувся в Омані. Обидві делегації перебували в різних кімнатах і спілкувалися через посередників. Основними темами перемовин стала деескалація регіональної напруженості, обмін полоненими та обмежені угоди про послаблення санкцій в обмін на контроль над ядерною програмою Ірану.

Перед другим раундом Іран назвав головну умову для підписання ядерної угоди. За словами глави іранського МЗС Аббаса Аракчі, все залежить від серйозності намірів США і реалістичності вимог.

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