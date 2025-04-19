В обмін країна вимагає негайного зняття санкцій з нафтового та фінансового секторів.

Іран вважає, що досягнення угоди щодо своєї ядерної програми зі Сполученими Штатами можливе, якщо Вашингтон "буде реалістичним".

Як повідомляє Reuters, таку заяву зробив міністр закордонних справ країни Аббас Аракчі напередодні другого раунду переговорів з адміністрацією президента США Дональда Трампа.

"Якщо вони продемонструють серйозність намірів і не висуватимуть нереалістичних вимог, досягнення угод можливе", - заявив Аракчі в Москві після переговорів із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

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За його словами, Іран відзначив серйозність Сполучених Штатів під час першого раунду переговорів щодо угоди, який відбувся в Омані минулого тижня.

За даними Reuters, Тегеран готовий піти на поступки щодо рівня збагачення урану, але вимагає, щоб Вашингтон дав чіткі запевнення: на відміну від 2018 року, США не вийдуть з угоди.

Також Іран наполягає на виключенні з переговорів теми ракетної програми, а також на відмові від демонтажу центрифуг і від вимог повністю припинити або різко скоротити збагачення урану. Натомість країна вимагає негайного зняття санкцій з нафтового та фінансового секторів.

Важливо, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї відправив Аракчі до Москви з листом президенту Володимиру Путіну, щоб проінформувати Кремль про переговори. Іранське державне інформаційне агентство IRNA повідомило, що Аракчі також відвідає Пекін протягом найближчих кількох днів.

Ядерна угода між США та Іраном

США намагаються змусити Іран відмовитися від планів зі створення ядерної зброї. Зокрема, Трамп погрожував військовими діями і встановив жорсткі терміни на укладення нової угоди.

За інформацією The Guardian, Сполучені Штати Америки пропонували Ірану передати його запаси збагаченого урану іншим країнам - наприклад, Росії. Цю пропозицію Іран, як очікується, відхилить.

Непрямі переговори між главою МЗС Ірану Аббасом Арагчі та спеціальним посланником президента США Стівом Віткоффом відбулися 12 квітня.

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