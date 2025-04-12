Тегеран скептично ставиться до можливості укладення угоди.

В Омані стартували непрямі переговори між Сполученими Штатами Америки та Іраном щодо можливості укладення нової ядерної угоди на тлі погроз та ультиматумів президента США Дональда Трампа. Інформацію про це підтвердив представник МЗС Ірану Есмаїл Багаї, повідомляє Reuters.

"Непрямі переговори між Іраном і США за посередництва міністра закордонних справ Оману стартували", - повідомив Багаї.

За словами Багаї, для кожної з делегацій було виділено окремі кімнати. Представники Ірану і США обмінюються повідомленнями через главу МЗС Оману.

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"Основними темами переговорів стануть деескалація регіональної напруженості, обмін полоненими та обмежені угоди про послаблення санкцій в обмін на контроль над ядерною програмою Ірану", - повідомляє джерело видання.

Зустрічі в Омані спрямовані на відновлення переговорів щодо ядерної угоди, які зайшли у глухий кут. Уточнюється, що Оман тривалий час виступав посередником між західними державами і Тегераном.

За даними видання, Іран підійшов до переговорів з обережністю, скептично ставлячись до можливості укладення угоди. У Тегерані зростають побоювання через президента США Дональда Трампа, який неодноразово погрожував бомбити Ісламську Республіку, якщо та не зупинить розвиток своєї ядерної програми.

Від Ірану на переговорах бере участь міністр закордонних справ країни Аббас Аракчі. Американську делегацію представляє спецпосланець президента США з Близького Сходу Стів Віткофф.

Погрози Трампа Ірану через ядерну угоду

Як писав УНІАН, раніше президент США Дональд Трамп дав Ірану два місяці для нової ядерної угоди. Він надіслав "жорсткого листа" верховному лідеру Ірану аятоллі Алі Хаменеї, запропонувавши провести переговори, а також пригрозивши наслідками.

У відповідь на це в Росії попередили Трампа про "катастрофу" через його погрози Ірану.

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що методи американського лідера є "недоречними", а його коментарі можуть ускладнити ситуацію.

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