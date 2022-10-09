Політик запевнив, що немає ознак підготовки до застосування ядерної зброї.

Президент Російської Федерації Володимир Путін загнаний в кут невдачами на військовому фронті. Сенатор демократ США Кріс Мерфі зазначив, що безпосередніх ознак того, що він вдасться до застосування ядерної зброї, немає.

Про це повідомляє CNN.

За його словами, військові зусилля Путіна зазнають невдачі.

Відео дня

"Володимира Путіна все більше заганяють в кут. Ця війна йде для нього неймовірно погано, мобілізація, яку він зробив, дала зворотний ефект", - заявив Мерфі.

При цьому він зазначив, що "сотні російських військовослужбовців фактично відмовляються йти на навчання". Водночас політик назвав Путіна небезпечною людиною.

"Це небезпечна людина, і США повинні бути готові до того, що Путін застосує тактичну ядерну зброю. Я згоден. Я не думаю, що є будь-які ознаки того, що він збирається зробити це найближчим часом. І для нас важливо послати сигнали про те, якими будуть наслідки, якщо він зробить цей вибір", - підсумував Мерфі.

Крім того, він вважає слова президента США Джо Байдена про Армагеддон реалістичною оцінкою, "оскільки ви мали справу з неймовірно небезпечною людиною в Росії. Війна йде погано, і ви просто не можете передбачити, що він збирається робити далі".

Ядерні загрози Путіна - що відомо

21 вересня президент Росії Володимир Путін, говорячи про ядерну зброю, заявив, що використовує всі наявні засоби в разі нібито появи загрози територіальній цілісності РФ.

У свою чергу генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Росія знає про тяжкі наслідки у разі застосування ядерної зброї.

24 вересня віце-президент Єврокомісії Жозеп Боррель заявив, що ЄС повинен серйозно поставитися до погроз президента РФ про можливість застосування ядерної зброї. За його словами, війна досягла "небезпечного моменту".

28 вересня Зеленський закликав світову спільноту діяти на випередження і не дозволити Росії реалізувати її катастрофічні сценарії. Президент закликав вживати превентивних заходів до Росії, яка здійснює ядерний шантаж.

30 Вересня Столтенберг заявив, що ядерні погрози Путіна не зупинять НАТО від підтримки України у звільненні її територій.

Вас також можуть зацікавити новини: