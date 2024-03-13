Остаточне рішення щодо застосування російської ядерної зброї ухвалює президент.

Президент Володимир Путін попередив Захід, що Росія технічно готова до ядерної війни. РФ, яка успадкувала ядерну зброю Радянського Союзу, має найбільший у світі запас ядерних боєголовок. За даними Федерації американських вчених (FAS), йдеться про 5580 таких боєголовок, пише Reuters.

Зазначається, із накопичених боєголовок стратегічно розгорнуто 1710: близько 870 на балістичних ракетах наземного базування, близько 640 на підводних човнах і, можливо, 200 на базах важкої бомбардувальної авіації.

За словами журналістів, такі цифри означають, що Москва може багаторазово зруйнувати світ.

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"Опублікована Росією ядерна доктрина 2020 року встановлює умови, за яких російський президент розглядатиме можливість застосування ядерної зброї. Йдеться про відповідь на напад із застосуванням ядерної чи іншої зброї масового знищення або на застосування звичайної зброї проти Росії, "коли існування держави поставлено під загрозу", – йдеться у статті.

США заявили в своєму огляді ядерної ситуації за 2022 рік, що Росія і Китай розширюють і модернізують свої ядерні сили, і що Вашингтон буде використовувати підхід, заснований на контролі, щоб запобігти дорогій гонці озброєнь.

"Хоча ядерні заяви та погрозлива риторика Росії викликають велике занепокоєння, російський ядерний арсенал і операції мало змінилися з наших оцінок на 2023 рік, окрім поточної модернізації", – йдеться в аналізі російських сил FAS за 2024 рік.

Однак зазначили, що у майбутньому кількість боєголовок, призначених російським стратегічним силам, може зрости, оскільки звичайні ракети будуть замінені на носії, оснащені кількома боєголовками.

Випробування ядерної зброї

Журналісти наводять заяву Путіна, що Росія розгляне можливість випробування ядерної зброї, якщо це зроблять США. Минулого року він підписав закон про відкликання Росією ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Хоча пострадянська Росія не проводила ядерних випробувань.

Після розпаду Радянського Союзу в 1991 році лише кілька країн випробовували ядерну зброю: востаннє США проводили випробування в 1992 році, Китай і Франція в 1996 році, Індія і Пакистан в 1998 році, Північна Корея в 2017 році. Радянський Союз востаннє випробував у 1990 році.

Хто ухвалює рішення про застосування

За словами авторів статті, так званий ядерний портфель, або "Чегет" (названий на честь гори Чегет на Кавказі), весь час з президентом. Вважається, що такі портфелі також мають міністр оборони Росії, Сергій Шойгу, і начальник Генштабу, Валерій Герасимов.

По суті, портфель – це інструмент зв’язку, який зв’язує президента з його військовим керівництвом, а звідти – з ракетними військами через секретну електронну мережу управління "Казбек". Кадри, які показало російське телебачення, свідчать, що у портфелі є набір кнопок. У розділі під назвою "команда" є дві кнопки: біла кнопка "запуск" і червона кнопка "скасувати". Портфель активується спеціальною карткою.

"Якби ядерна атака була підтверджена, Путін міг би активувати так звану "Мертву руку" або "Периметр" – систему останньої інстанції: по суті, комп'ютери вирішували б питання судного дня. Контрольна ракета віддасть наказ нанести ядерні удари з усього величезного арсеналу Росії", – пише Reuters.

Загроза ядерного удару у 2022 році

Раніше УНІАН писав, що Москва дійсно хотіла вдарити по Україні ядерною зброєю у 2022 році. Росія поширювала фейк про "брудну бомбу", яку нібито Київ застосує на великій висоті для того, щоб радіоактивні матеріали розсіялися на певній території.

У Кремлі відмовилися коментувати інформацію ЗМІ про те, що Росія у 2022 році готувалася застосувати ядерну зброю в Україні. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков відмовився відповідати журналістам на запитання про те, чи планували війська РФ застосувати ядерну зброю проти України наприкінці 2022 року.

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