У Кільджу знаходиться ядерний полігон Пунгье-рі на якому Північна Корея провела всі шість своїх ядерних випробувань.

Поблизу ядерного полігону Північної Кореї зафіксовано два землетруси.

Як повідомляє Yonhap, за даними корейського метеорологічного управління, перший землетрус магнітудою 2,7 стався приблизно в 40 км на північ - північний захід від Кільчжу, провінція Північна Хамген.

Другий землетрус магнітудою 2,3 стався в 42 км на північ - північний захід від Кільчжу.

Відео дня

Епіцентр першого землетрусу знаходився на широті 41,3 градуса північної широти і довготі 129,19 градуса східної довготи на глибині 15 км. Епіцентр другого землетрусу - на широті 41,31 градуса північної широти і довготі 129,16 градуса східної довготи на глибині 5 км.

У Кільджу знаходиться ядерний полігон Пунгье-рі, на якому Північна Корея провела всі шість своїх ядерних випробувань.

У 2022 році в районі сталося вісім землетрусів.

Північна Корея та її ядерна зброя

Північна Корея 20 лютого 2023 року запустила дві балістичні ракети біля східного узбережжя Корейського півострова. У КНДР раніше попереджали про "безпрецедентно жорстку реакцію" на навчання Вашингтона та Сеула.

19 березня Північна Корея запустила балістичну ракету малої дальності в бік моря біля східного узбережжя Корейського півострова. Запуски Пхеньяном ракет викликали критику з боку Токіо, Вашингтона, а також Сеула. Південна Корея засудила пуски балістичних ракет Північною Кореєю як "явне порушення" резолюції Ради Безпеки ООН.

2 квітня 2023 року Північна Корея заявила, що готова застосувати ядерну зброю після проведення Сполученими Штатами і Південною Кореєю раніше на цьому тижні масштабних військових навчань. Причиною гучних заяв стали спільні навчання військових двох країн.

У квітні 2023 року на головному ядерному полігоні КНДР зафіксували сплеск робіт. Передбачалося, що на об'єкті завершувалися випробування легководного реактора. Високий рівень активності зафіксували на головному ядерному північнокорейському полігоні у Йонбені.

Вас також можуть зацікавити новини: