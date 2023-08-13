Поблизу ядерного полігону Північної Кореї зафіксовано два землетруси.
Як повідомляє Yonhap, за даними корейського метеорологічного управління, перший землетрус магнітудою 2,7 стався приблизно в 40 км на північ - північний захід від Кільчжу, провінція Північна Хамген.
Другий землетрус магнітудою 2,3 стався в 42 км на північ - північний захід від Кільчжу.
Епіцентр першого землетрусу знаходився на широті 41,3 градуса північної широти і довготі 129,19 градуса східної довготи на глибині 15 км. Епіцентр другого землетрусу - на широті 41,31 градуса північної широти і довготі 129,16 градуса східної довготи на глибині 5 км.
У Кільджу знаходиться ядерний полігон Пунгье-рі, на якому Північна Корея провела всі шість своїх ядерних випробувань.
У 2022 році в районі сталося вісім землетрусів.
Північна Корея та її ядерна зброя
Північна Корея 20 лютого 2023 року запустила дві балістичні ракети біля східного узбережжя Корейського півострова. У КНДР раніше попереджали про "безпрецедентно жорстку реакцію" на навчання Вашингтона та Сеула.
19 березня Північна Корея запустила балістичну ракету малої дальності в бік моря біля східного узбережжя Корейського півострова. Запуски Пхеньяном ракет викликали критику з боку Токіо, Вашингтона, а також Сеула. Південна Корея засудила пуски балістичних ракет Північною Кореєю як "явне порушення" резолюції Ради Безпеки ООН.
2 квітня 2023 року Північна Корея заявила, що готова застосувати ядерну зброю після проведення Сполученими Штатами і Південною Кореєю раніше на цьому тижні масштабних військових навчань. Причиною гучних заяв стали спільні навчання військових двох країн.
У квітні 2023 року на головному ядерному полігоні КНДР зафіксували сплеск робіт. Передбачалося, що на об'єкті завершувалися випробування легководного реактора. Високий рівень активності зафіксували на головному ядерному північнокорейському полігоні у Йонбені.