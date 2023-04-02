Передбачається, що на об'єкті завершуються випробування легководного реактора.

Високий рівень активності зафіксували на головному ядерному північнокорейському полігоні у Йонбені. Проходить будівництво нової допоміжної будівлі.

Аналітики проекту 38 North вивчили супутникові знімки, зроблені в березні, завдяки чому з'ясували, що на об'єкті завершуються випробування легководного реактора. Так, 3 та 17 березня були зроблені викиди води з системи охолодження реактора. При цьому на полігоні будують нову допоміжну будівлю.

"США і їх сателітам потрібно пам'ятати, що держава, з якою вони мають справу, володіє реальними ядерними ударними можливостями", - йдеться у повідомленні Центрального телеграфного агентства КНДР в неділю, 2 квітня.

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Заява з'явилася на тлі військових навчань США та Південної Кореї, а також заяв про проведення нових маневрів, які заплановані на червень, коли відзначатимуть 70-річчя американо-південнокорейського Альянсу.

Ядерна зброя Північної Кореї - що відомо

16 березня Пхеньян заявив, що випробував міжконтинентальну балістичну ракету перед тим, як президент Південної Кореї вилетів до Токіо на саміт з протидії КНДР. При цьому в Північній Кореї заявили, що це попередження через військових навчань США і Південної Кореї.

19 березня Північна Корея запустила балістичну ракету малої дальності в бік моря біля східного узбережжя Корейського півострова.

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