Причиною гучних заяв стали спільні навчання військових двох країн.

Північна Корея заявила, що готова застосувати ядерну зброю після проведення Сполученими Штатами й Південною Кореєю раніше цього тижня масштабних військових навчань.

"США та їхні послідовники ніколи не повинні забувати про те, що їхня держава-суперник на практиці володіє потенціалом ядерної атаки, а також про характеристики народу та армії КНДР, які не розводять порожніх балачок", –повідомляє Центральне телеграфне агентство КНДР (ЦТАК).

Тим часом північнокорейське пропагандистське ЗМІ називає навчання Вашингтона й Сеула відкритою "військовою провокацією", на яку Пхеньян дасть "відповідну реакцію".

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"Буде цілком зрозуміло, як буде застосована ядерна зброя КНДР, якщо військове стримування не спрацює на тих, хто бешкетує, не боячись ядерної зброї. Вони повинні двічі подумати, щоб дійсно уникнути катастрофи, і повинні пам'ятати, що їм доведеться дорого заплатити за свої необдумані дії", – додали у ЦТАК.

Що передувало

У середу Південна Корея та США здійснили спільні повітряні навчання над Жовтим морем. У них взяли участь американський стратегічний бомбардувальник B-1B та стелс-винищувачі F-22 і F-35B.

Очільник Пентагону Ллойд Остін також оголосив про подальше розгортання передових військових засобів Вашингтона з метою виконання своїх зобов'язань щодо забезпечення безпеки в регіоні.

День перед заявою ЦТАК американський аналітичний центр 38 North з посиланням на супутникові знімки повідомив про "високий рівень активності" на головному північнокорейськом ядерному комплексі Йонбйон. Там завершують зведення експериментального реактора на легкій воді.

На тлі цієї активності Кім Чен Ин показово інспектував ядерні боєголовки. Можливе ядерне випробування у найближчому часі.

До речі, ядерні погрози КНДР стосувалися не тільки США та Південної Кореї, але й України. Кім Йо Чен, сестра лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, виступила із заявою, у якій звинувачує Україну в прагненні отримати ядерну зброю. Причиною для цього одна з сотень петицій на сайті президента України.

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