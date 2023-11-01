Постраждалих палестинців вивезли на машинах швидкої допомоги в лікарні Єгипту.

Перші іноземні громадяни отримали дозвіл покинути сектор Газу після декількох тижнів перебування на цій території. Через КПП "Рафах" проїхали машини швидкої допомоги з пораненими.

Видання The Times пише, що це перші люди, які покинули Газу після початку війни між Ізраїлем і ХАМАС. Сотні іноземних громадян, у тому числі близько 200 громадян Великобританії, опинилися в пастці на цій території.

Управління прикордонного контролю Гази опублікувало список сотень іноземних громадян та осіб з подвійним громадянством, яким дозволено покинути сектор Гази. У список включені близько 280 йорданців - основна група іноземців, а також австрійці, японці, болгари, індонезійці і австралійці.

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Серед них - співробітники Всесвітньої організації охорони здоров'я, ООН, Червоного Хреста та організації "Лікарі без кордонів". Двоє британців, які потрапили до списку, включені в окремий розділ для працівників НУО.

Як повідомляється, іноземним громадянам потрібно було прибути о 7:00 за місцевим часом у відкритий зал пропускного пункту, але з тих пір там зібралася велика юрба в надії на те, що їм вдасться піти.

За заявою єгипетської влади, КПП був відкритий "як виняток". У вівторок міністр охорони здоров'я Єгипту відвідав польовий госпіталь, створений в Шейх Зувейде, недалеко від КПП, і лікарні на Північному Синаї, щоб проаналізувати хід підготовки.

Це перший випадок з початку конфлікту 7 жовтня, коли постраждалим та іноземним громадянам було дозволено покинути країну.

Видання CNN повідомило, що громадяни США не увійшли до першої групи іноземних громадян, яким може бути дозволено покинути Газу. Поки незрозуміло, в який день їм буде дозволено виїхати, але очікується, що це відбудеться пізніше цього тижня.

Близько 400 американських громадян та членів їх сімей - загалом близько 1000 - застрягли в Газі. Держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що він і Держдепартамент "приділяють цьому пильну увагу".

Всього в Газі знаходяться ще близько 5000 громадян третіх країн, які також хочуть вибратися, додав Блінкен. До 500 іноземних громадян можуть бути звільнені з Гази в рамках угоди, укладеної за посередництва Катару.

Евакуаціія українців - що відомо

7 жовтня терористи ХАМАС напали на Ізраїль. В результаті загинуло 1400 ізраїльтян та іноземців, понад 5000 поранено, а ще сотні викрадено. У відповідь Ізраїль розпочав операцію зі знищення бойовиків у Секторі Гази.

Надзвичайний і Повноважний посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський повідомив, що ХАМАС використовують громадян, які живуть у Секторі Гази, як живий щит.

В МЗС України підтвердили загибель в Ізраїлі 21 українця. Одна людина вважається зниклим безвісти. У Секторі Гази-чотири загиблих, серед яких троє дітей, а також шість поранених. При цьому відомство готується до евакуації понад 350 українців із сектора Гази через територію Єгипту.

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