На порядку денному, серед іншого, очікуються обговорення ситуації в Україні, санкцій проти Росії та відносин із Китаєм.

Президент США Джо Байден і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн проведуть сьогодні зустріч у Білому домі. Очікується, що вона буде дружньою, попри напруженість у торгівлі та тиск війни в Україні.

Про це пише Bloomberg. США і ЄС прагнуть уникнути торговельного протистояння після того, як США ухвалили пакет на $369 мільярдів для сприяння розвитку чистих технологій. Очікується, що Байден і фон дер Ляєн домовляться про шлях, який дозволить європейським компаніям отримати деякі пільги на акумулятори для електромобілів, які пропонуються лише виробникам у США.

Імовірне перемир'я також відображає бажання обох лідерів продемонструвати силу трансатлантичного альянсу в підтримці України проти вторгнення Росії.

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США також хотіли б, щоб Європейський Союз зайняв більш жортску позицію щодо Китаю, особливо на тлі побоювання, що Пекін посилити підтримку Москви. Тим не менш, ЄС, який намагався підтримувати більш тонкий підхід, не хоче говорити про нову холодну війну, зазначає Bloomberg.

Війна в Україні

Що стосується повномасштабної війни в Україні, яка триває вже другий рік, однією з основних тем обговорення Байдена і фон дер Ляєн стане проблема зменшення запасів боєприпасів та іншої військової техніки у США і країнах ЄС. Євросоюз намагається виробити стратегію збільшення виробництва, але питання щодо фінансування та інших деталей залишаються.

Союзники також можуть обговорити шляхи збереження тиску на Росію. Зокрема, одним з питань стануть країни, які підозрюються в допомозі Москві в обході санкцій. Bloomberg пише, що ЄС надсилає свого представника з питань дотримання санкцій до низки країн, включаючи Об'єднані Арабські Емірати та, можливо, Туреччину. Євросоюз також обговорює подальші ідеї щодо запобігання потоку технологій і чіпів, які можуть потрапити до російської армії.

"У трохи віддаленішій перспективі Вашингтон і Брюссель мають узгодити підхід до надання Україні надійної фінансової підтримки, а також планування можливої відбудови країни. ЄС, імовірно, має більший бюрократичний вплив, щоб допомогти управляти мільярдами, які будуть витрачені на такий проект, але США захочуть відіграти центральну роль", - пише Bloomberg.

Енергетична безпека

Також лідери ЄС і США можуть обговорити питання енергетичної безпеки. Урсула фон дер Ляєн, імовірно, зосередиться на тому, як США можуть допомогти ЄС підготуватися до наступної зими. Вони також можуть обговорити спроби відкалібрувати обмеження цін, які ЄС і "Велика сімка" встановили на російську нафту та нафтопродуктів, зокрема дизельне паливо.

Раніше фон дер Ляєн дякувала Байдену за допомогу у вирішенні європейської енергетичної кризи, спровокованої припиненням Росією постачання природного газу. Серед інших кроків США обіцяли забезпечити додаткові поставки зрідженого газу.

Відносини з Китаєм

Окрім спроб утримати Китай від надання підтримки Росії у війні проти України, США хочуть продовжувати й розвивати єдиний фронт із Європою, щоб протистояти тому, що, на їхню думку, є наполегливою політичною та економічною позицією Китаю.

Віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс сказав напередодні заявив, що він "може стверджувати, що нам потрібна більш сильна роль ЄС для забезпечення узгодженості нашої політики щодо безпеки, торгівлі та технологій".

Боєприпаси для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про намір збільшити виробництво боєприпасів для постачання України та поповнення власних запасів. За даними видання The Washington Post, чиновники ЄС і країн-членів обговорюють плани виділення додаткового мільярда євро, а також створення спільної схеми закупівель для прискорення поставок гаубичних артилерійських снарядів. Витрати на виробництво 155-мм артилерійських снарядів ЄС планує покрити коштами Європейського фонду миру (EPF).

Bloomberg днями писав, що президент Джо Байден може запропонувати один із найбільших оборонних бюджетів у мирний період. Імовірно, загальна сума перевищить 835 мільярдів доларів. Зокрема, США у 2024 році можуть збільшити фінансування на закупівлю зброї та її розробку. Раніше у США заявили про намір наростити виробництво 155-мм снарядів для України. Зокрема, Пентагон хоче збільшити виробництво снарядів на 500%.

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