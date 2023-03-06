Спільні закупівлі є частиною трикомпонентного плану інституцій ЄС, який обговорять міністри в Стокгольмі вже незабаром.

Європейський Союз наближається до спільної закупівлі боєприпасів, щоб допомогти Україні та поповнити власні запаси, але основні питання щодо фінансування та масштабу закупівель залишаються невирішеними.

Цього тижня міністри оборони ЄС обговорять плани щодо прискорення постачання 155-міліметрових боєприпасів в Україну, пише Reuters.

І Росія, і Україна щодня випускають тисячі артилерійських снарядів, але Москва має більше запасів. Україна використовує снаряди швидше, ніж її союзники можуть їх виготовити. За словами офіційних осіб, відправка снарядів в Україну також сильно виснажила запаси в союзників Києва, хоча точні цифри залишаються секретними.

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Спільні закупівлі є частиною трикомпонентного плану інституцій ЄС, який обговорять міністри в Стокгольмі. Перший крок мав би заохотити країни ЄС негайно пожертвувати Києву більше боєприпасів зі своїх власних запасів, запропонувавши вищу ставку відшкодування від фонду ЄС, який фінансує військову допомогу.

Інша частина плану передбачає використання коштів ЄС для допомоги європейським збройовим компаніям. Після переговорів у Стокгольмі офіційні особи ЄС сподіваються, що цей план можна буде узгодити на зустрічі міністрів закордонних справ і оборони 20 березня та завершити на саміті ЄС пізніше того тижня.

Військова допомога Україні

Раніше голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала збільшення виробництва боєприпасів для України.

Євросоюз вже шукає країни, які не входять до блоку, для створення спільної схеми закупівлі боєприпасів для України.

Німецький збройовий концерн Rheinmetall планує побудувати в Україні танковий завод потужністю близько 400 танків на рік.