Міністр торгівлі Австралії Дон Фаррелл та комісар ЄС з торгівлі Валдіс Домбровскіс мають намір провести переговори.

Австралія та Європейський Союз планують провести переговори щодо Угоди про вільну торгівлю у кулуарах зустрічі "Великої сімки" в Осаці в цьому місяці.

Як повідомляє Bloomberg, міністр торгівлі Австралії Дон Фаррелл і комісар ЄС з торгівлі Валдіс Домбровскіс мають намір провести переговори віч-на-віч в Японії в спробі вийти з липневого глухого кута, заявив представник Єврокомісії Олоф Гілл.

Обидві сторони зазначають, що це може бути останнім шансом на деякий час укласти угоду. Зустріч міністрів торгівлі країн "Великої сімки" пройде в Осаці 28-29 жовтня.

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Ця пропозиція є частиною зусиль ЄС щодо укладення угод з партнерами-однодумцями, щоб диверсифікувати доступ до критично важливих матеріалів.

Обидві сторони були обережні щодо ймовірності угоди: Фаррелл заявив Bloomberg, що йому потрібно буде побачити нову пропозицію від своїх європейських колег.

"Наша позиція не змінилася. Для укладення угоди Австралії необхідний новий комерційно значущий сільськогосподарський доступ для ряду продуктів на європейські ринки", - заявив Фаррелл у своїй заяві.

Переговори між ЄС та Автралією

Фаррелл відмовився від переговорів щодо Угоди про вільну торгівлю в Брюсселі в липні. Австралійський міністр заявив, що в той час ЄС не пропонував достатніх поступок за експортними квотами на австралійську сільськогосподарську продукцію, включаючи яловичину, баранину і цукор.

Переговори між Австралією та ЄС щодо угоди ведуться вже більше п'яти років. ЄС є третім за величиною торговим партнером Австралії як блоку і другим за величиною джерелом іноземних інвестицій.

І Австралія, і ЄС досягли широкої угоди щодо ряду елементів угоди про вільну торгівлю, але остаточні переговори виявилися важкими. Австралія хоче збільшити квоти на експорт сільськогосподарської продукції в ЄС, в той час як Європа наполягає на скасуванні географічних індикаторів для таких продуктів, як Брі і просекко.

Переговори про вільну торгівлю з різними країнами

У 2022 році повідомлялося про те, що Україна денонсує договір про вільну торгівлю з СНД.

У лютому 2022 року Україна та Туреччина підписали угоду про зону вільної торгівлі.

Україна та Північна Македонія розширюють зону вільної торгівлі.

У квітні 2023 року повідомлялося про те, що Індія і Росія ведуть переговори про вільну торгівлю. За останній рік імпорт між країнами збільшився майже в чотири рази.

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