Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в рамках візиту до Чехії для участі в першій сесії Європейського політичного співтовариства підписав оновлений додаток до Угоди про вільну торгівлю України та Північної Македонії.
Про це глава уряду повідомив у своєму Telegram-каналі після зустрічі з прем'єр-міністром Північної Македонії Дімітаром Ковачевським.
"Під час зустрічі було підписано оновлений додаток до угоди про вільну торгівлю, яка інтегрує ринки України та Північної Македонії з ринками ЄС, Туреччини, Молдови, Грузії, Норвегії, Швейцарії та Ізраїлю через загальну систему правил походження ПанЕвроМед. Угода сприятиме зменшенню цін на македонські товари, які є сировиною для переробних підприємств. Це є головною перевагою для промисловості України. Адже тепер українські виробники можуть використовувати компоненти, вироблені в Північній Македонії, для продукції, яка буде продаватися в ЄС", - написав він.
Також Шмигаль додав, що угода також лібералізує аграрні тарифи.
"Україна отримає доступ на ринок продукції тваринного походження і готової продукції, що сприятиме нарощуванню експорту українських сільгосптоварів", - написав він.
Зона вільної торгівлі:
1 січня 2021 року вступила в дію угода про зону вільної торгівлі між Україною та Великою Британією.
Угода про вільну торгівлю між Україною та Республікою Македонія була підписана 18 січня 2001 року.
3 лютого 2022 року Україна і Туреччина підписали угоду про зону вільної торгівлі.
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