Угода сприятиме зменшенню цін на македонські товари, які є сировиною для переробних підприємств.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в рамках візиту до Чехії для участі в першій сесії Європейського політичного співтовариства підписав оновлений додаток до Угоди про вільну торгівлю України та Північної Македонії.

Про це глава уряду повідомив у своєму Telegram-каналі після зустрічі з прем'єр-міністром Північної Македонії Дімітаром Ковачевським.

"Під час зустрічі було підписано оновлений додаток до угоди про вільну торгівлю, яка інтегрує ринки України та Північної Македонії з ринками ЄС, Туреччини, Молдови, Грузії, Норвегії, Швейцарії та Ізраїлю через загальну систему правил походження ПанЕвроМед. Угода сприятиме зменшенню цін на македонські товари, які є сировиною для переробних підприємств. Це є головною перевагою для промисловості України. Адже тепер українські виробники можуть використовувати компоненти, вироблені в Північній Македонії, для продукції, яка буде продаватися в ЄС", - написав він.

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Також Шмигаль додав, що угода також лібералізує аграрні тарифи.

"Україна отримає доступ на ринок продукції тваринного походження і готової продукції, що сприятиме нарощуванню експорту українських сільгосптоварів", - написав він.

Зона вільної торгівлі:

1 січня 2021 року вступила в дію угода про зону вільної торгівлі між Україною та Великою Британією.

Угода про вільну торгівлю між Україною та Республікою Македонія була підписана 18 січня 2001 року.

3 лютого 2022 року Україна і Туреччина підписали угоду про зону вільної торгівлі.

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