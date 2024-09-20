МКС видав шість ордерів на арешт проти осіб, які чинили злочини проти України.

Євросоюз закликав держави, які ратифікували Римський статут, виконувати свої зобов’язання. Йдеться про арешт правителя РФ Володимира Путіна, адже Міжнародний кримінальний суд видав на нього ордер.

Як пише "Укрінформ", відповідну заяву було виголошено під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні. У ЄС кажуть про глибоку занепокоєність долею українських дітей та інших цивільних, який Росія незаконно перемістила.

"Європейський Союз вкотре закликає Росію та Білорусь негайно забезпечити їхнє безпечне повернення в Україну", - вказується у заяві.

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Крім того, ЄС вимагає негайно звільнити всіх осіб, незаконно позбавлених РФ волі, "включно з трьома свавільно затриманими співробітниками ОБСЄ".

"Ми нагадуємо про шість ордерів на арешт, виданих Міжнародним кримінальним судом, у тому числі проти президента Путіна за воєнний злочин незаконної депортації та переміщення українських дітей. Усі держави-учасниці Римського статуту зобов'язані виконувати ордери на арешт, видані МКС", - наголосили у ОБСЄ.

Ордери МКС

Як повідомляв УНІАН, у березні 2023 року МКС видав міжнародні ордери на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової за незаконну депортацію українських дітей.

25 червня МКС видав ордери на арешт Шойгу та Герасимова, причетних до ударів по українських енергетичних об'єктах, що розпочалися восени 2022 року. Ці удари були спрямовані проти цивільного населення України, а отже мають ознаки воєнного злочину та злочинів проти людяності.

Нещодавно Путін був у Монголії, яка ратифікувала Римський статут, але злочинця не арештувала.

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