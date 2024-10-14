Депутат вважає Росію "прекрасною, мудрою та розвиненою" країною.

Депутат Європарламенту від Словаччини Любош Блаха відвідав Москву, щоб "подякувати за звільнення від фашизму", а також "перепросити за русофобію на Заході". Відповідне відео з Красної Площі він опублікував у своєму Facebook.

Блаха представляє партію Smer, яка зараз є правлячою у Словаччині, а її голова Роберт Фіцо є прем’єр-міністром. У чотирихвилинному ролику Блаха розповідає про "слов’янське братерство".

"Російський народ звільнив нас від фашизму і приніс неймовірну жертву заради нас. Я дуже шкодую про всі ці войовничі, ненависні й буквально фашистські резолюції, які Європарламент приймає проти Росії. Ми — слов’яни, нас ніхто не змусить ненавидіти Росію", — говорит на відео євродепутат.

Відео дня

Блаха заявив, що Росія є "прекрасною, мудрою та розвиненою", і він не може дивитися, як "зростає русофобія на Заході". Депутат наголосив, що він є противником військової допомоги Україні і санкцій проти Росії.

"Фашизм і війна приходять із Заходу, а свобода і мир — зі Сходу", – заявив євродепутат.

Війна в Україні: позиція Словаччини

Як писав УНІАН, днями прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що нізащо не дасть згоди на вступ України в НАТО, доки він залишається при владі. Також він анонсував свої плани відвідати Москву на 80-у річницю капітуляції гітлерівської Німеччини.

Пізніше Фіцо розкритикував заклики євродепутатів про надання дозволу Україні на далекобійні удари по території РФ. Крім того, він запропонував "вдарити ракетою по якомусь фонтану" в Брюсселі, аби політики "зрозуміли, про що, власне, йдеться".

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