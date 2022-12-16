Європейське оборонне агентство веде переговори зі збройовими компаніями про збільшення виробництва.

Країнам-членам Євросоюзу потрібно спільно закуповувати зброю для поповнення запасів після поставок Україні.

Про це заявило європейське оборонне агентство (EDA), попередивши при цьому, що США не завжди зможуть захистити Європу від загроз, передає Reuters.

"Війна РФ проти України виявила недостатність наших можливостей", - зазначив виконавчий директор EDА іржі Седіві.

За його словами, EDA веде переговори зі збройовими компаніями про нарощування виробництва, а також з усіма країнами ЄС про об'єднання зусиль із закупівлі озброєння, обладнання та боєприпасів.

"Важливо те, що Євросоюз зможе стати надійним постачальником систем безпеки для захисту людей", - сказав він, закликавши країни врахувати пораду США інвестувати в оборону.

"США будуть залучені в проблеми Індо-Тихоокеанського регіону і не зможуть надати нам деякі з найважливіших засобів забезпечення, таких як повітряні перевезення, літаки-розвідники, ракети і системи ППО", - вказав Седіві.

Примітно, що у ЄС розрізнений підхід до оборони: країни самостійно оснащують свої збройні сили.

Військова допомога Україні

16 грудня координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що Білий дім анонсує новий пакет військової допомоги для України найближчим часом.

Крім того, Німеччина передавши Україні ракети для системи протиповітряної оборони IRIS-T. також Україна отримала дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини і 30 тис. снарядів калібром 40 мм.

Швеція передасть Україні дев'ятий пакет допомоги. Він передбачає надання систем протиповітряної оборони та амуніції для військових.

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