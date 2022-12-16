Напередодні CNN писав, що Вашингтон вже завершує план щодо передачі Україні передових систем ППО Patriot.

Координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що Білий дім анонсує новий пакет військової допомоги для України найближчим часом.

У пакет ввійдуть додаткові засоби ППО, пише CNN. Деталі нової допомоги Кірбі розголошувати відмовився.

Розмови про потреби ЗСУ тривають, додав він.

Відео дня

Окремо сказано, що Білий дім засуджує сьогоднішні удари Росії по українській енергетиці.

За словами Кірбі, Росія "знову намагається вселити страх у серця українців і ускладнити життя в умовах зими".

Новий пакет допомоги – чи увійдуть Patriot

Напередодні CNN з посиланням на джерела писав, що Вашингтон вже завершує план щодо передачі Україні передових систем ППО Patriot. У Росії як завжди відреагували з істерикою.

За даними співрозмовників телеканалу, про пакет повинні були оголосити в четвер. Однак ніякого анонсу 15 грудня не було.

Україна неодноразово закликала Захід передати ЗСУ далекобійні Patriot, щоб мінімізувати втрати від повітряних масованих атак Росії.

Першою питання щодо передачі Україні ЗРК порушила Польща, коли Німеччина запропонувала ці системи Варшаві. Однак у Берліні відповіли, що відправка Patriot Києву виключається – це ППО країн НАТО.

Patriot - у чому відмінність цього ЗРК від інших систем ППО

На відміну від невеликих систем ППО, ракетним батареям Patriot потрібні набагато більші розрахунки, а для їхнього належного управління потрібні десятки людей.

Ця система вважається однією з найефективніших засобів дальньої дії для захисту повітряного простору від балістичних і крилатих ракет, що наближаються, а також від деяких літаків.

Завдяки своїй великій дальності і висоті цей ЗРК потенційно може збивати російські ракети і літаки далеко від завданих цілей на території України.

Вас також можуть зацікавити новини: