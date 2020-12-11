Польські політики правого спрямування вже мріють про країну за закритими кордонами і союзами за межами Європи.

Жодне ухвалена Євросоюзом декларація з поступками не змінить того, що він і надалі зможе карати на порушення верховенства закону. Лідери ЄС можуть загорнути цей факт у різні запевнення. Але прийнятий в липні механізм, який прив'язує виплати союзу до дотримання верховенства закону й інших фундаментальних основ європейської організації, не змінився.

Про це пише Gazeta Wyborcza, нагадуючи, що польська партія "Право і Справедливість" погрожувала накласти вето бюджет ЄС, якщо цей механізм залишиться. Але вона опинилася в тому ж становищі, що і в 2007 році під час переговорів про Лісабонську угоду.

Читайте такожFinancial Times: Євросоюз роз'їдає корупціяТогочасний президент Лех Качиньський і його брат Ярослав, який був прем'єр-міністром, вперто вимагали змінити положення про підрахунок голосів у Раді ЄС. Але зайшли в глухий кут. Решта ЄС була готова рушати, залишивши Польщу на пероні. Тож Качиньським довелося погодитися підтримати підсумкову декларацію саміту, яка практично не змінилася. Після саміту говорили про "тяжкі переговори" і великий успіх.

Сьогодні про успіх може говорити тільки Віктор Орбан, людина, яка очолює корупційний режим за підтримки нагодованих дотаціями ЄС олігархів. Із запропонованих перед самітом рішень випливає, що ЄС дозволить людям Орбана займатися своїми аферами ще цілих два роки, поки ситуацію не розслідує Суд Євросоюзу. Але саме стільки часу потрібно Орбану, щоб зміцнити свої позиції перед черговими виборами.

Сам Орбан не здобув би таку велику перемогу без підтримки польських братів. Для цього він скористався напругою в фракції "Об'єднаних правих". А в понеділок, коли ЗМІ були переповненими заявами на зразок "вето або смерть", саме Орбан приїхав у Варшаву на розмову з політиками про компроміс з німецькою стороною. Саме він задавав тон у Варшаві. Угорський хвіст без особливих зусиль махав польським собакою.

Читайте такожForeign Policy: Західна Європа втрачає потрібних їй іммігрантівНаслідки всього цього відчує не Угорщина, а Польща, п'ята за розміром країна ЄС, від якої очікують виконання ролі відповідно до її розміру. Польща, погрожуючи заблокувати бюджет і фонд відбудови після коронавірусу, пересватала бути гальмом ЄС, вона перетворилася на шкідника.

Вся авантюра угорсько-польського вето має ще один тривожний аспект. Роками влада у Варшаві наголошувала, що вихід Польщі з Євросоюзу - це божевільна вигадка. Polexit був темою табу. Але все змінилося. Впродовж останніх тижнів ключові політики "Об’єднаних правих" розмірковували про Польщу з закритими кордонами, відновленими митами, яка шукає допомогу за межами ЄС. Це фатальний сигнал про те, що дрейф Польщі на периферію Європи буде пришвидшуватися.

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Переклад: Лесь Димань