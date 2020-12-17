Головному суду ЄС доведеться ухвалити рішення, яке може змінити відносини між країнами організації.

Вирішальна битва Євросоюзу за верховенство закону, схоже, пройде в найвищому суді об'єднання. Країни ЄС і Єврокомісія вступили в сутичку, вирішуючи, коли і як вводити санкції за демонтаж демократії в країнах, таких як Угорщина і Польща. Зрештою, справу перекинули на Суд Євросоюзу.

Установа, як пише Politico, не рідко мала справу зі складними політичними й юридичними проблемами. Часто політичні з них так і не вдавалося вирішити. Але нова справа ризикує досягти безпрецедентного рівня політизованості. Тому суд дуже довго намагався її уникати.

"Суд ЄС і завжди ухвалював політично і економічно важливі рішення. Але в минулому справи стосувалися в основному верховенства законів союзу, прав громадян або цілісності внутрішнього ринку", - сказав професор європейського закону і виконавчий директор Інституту Макса Планка Буркхард Гесс.

Минулого тижня лідери ЄС погодилися з механізмами, які можуть відрізати від європейських грошей країни, такі як Угорщина і Польща, де були виявлені порушення принципу верховенства закону. Але вони також вирішили відкласти запуск цих механізмів до моменту, коли суд вирішить, чи вони обґрунтовані.

Суд ЄС, розташований в Люксембурзі, зазвичай займався технічними проблемами. Наприклад, питаннями компетенції союзу в торгівлі. Але його дедалі частіше закликають перевірити, чи поведінка Будапешту і Варшави відповідає законам і цінностям ЄС. Тепер 27 суддів у червоних мантіях повинні будуть займатися найгарячішими політичними суперечками в Європі.

Читайте такожWashington Post: Війна в Україні повинна нагадати ЄС, чому автократи - погані сусідиКолишній член Верховного суду Нідерландів Кіс Стерк сказав, що Суд ЄС традиційно прагне досягти "деескалації" в ухваленні рішень. Він намагається знайти юридичні рішення для проблем інтеграції ЄС, намагаючись не дозволити їм перетворитися на велику політичну битву. Але нова справа, схоже, зіштовхнеться з межею можливостей такого підходу.

"Ситуація загострилася трохи. Настане момент, коли суду в Люксембурзі доведеться показати, в що він насправді вірить. І це станеться дуже скоро", - вважає нідерландський суддя.

Єврокомісія і західні країни-учасниці ЄС роками звинувачували Угорщину і Польщу у відступі від демократичних стандартів, підриві незалежності судів й атаках на свободу ЗМІ. Але політичні переговори з Варшавою і Будапештом нічого не досягли. А дисциплінарні процедури, згідно зі статтею 7 Лісабонської угоди, застрягли в Раді ЄС, де деякі країни виявилися не готові схвалювати санкції.

Politico нагадує, що ще раніше Суд ЄС в Люксембурзі розглядав кілька справ проти Угорщини й Польщі через порушення верховенства закону. Одна з них стосується європейських ордерів на арешт, а також сумнівів судів в країнах ЄС в тому, чи варто їм передавати злочинців і підозрюваних Польщі. Оскільки про незалежність судів в країні більше немає мови.

Читайте такожPolitico: Польща може вийти з ЄС і для цього є три причини"Суди Ірландії, Нідерландів і Німеччині запитують Суд ЄС: чи ми можемо й надалі виконувати європейські ордери про арешт від Польщі? Проти Польщі триває процес на підставі статті 7. Чи означає це, що польські суди більше не незалежні? Ми можемо їм довіряти?", - сказав Гесс.

Рішення повинно з'явитися на початку наступного року. Якщо суд вирішить, що судова система Польщі більше не заслуговує на довіру, це поставить судову співпраці між Варшавою й іншими столицями ЄС під удар. Це сильно нашкодить відносинам всередині союзу і може зачепити всі інші сфери, а не лише систему правосуддя.

Інший позов проти Польщі ще більш загрозливий для ЄС. Єврокомісія поскаржилася на новий польський дисциплінарний режим для судів, який Варшава запровадила в 2017 році. Він дозволяє карати суддів за зміст їхніх рішень. Покарання варіюються від скасування суддівської недоторканності до позбавлення повноважень і скорочення зарплати.

Читайте такожForeign Policy: Західна Європа втрачає потрібних їй іммігрантівУ Єврокомісії вважають, що це "підриває незалежність польських судів, позбавляючи їх належних гарантій захисту від політичного контролю". На початку грудня під час слухання в Суді ЄС п'ять країн союзу: Бельгія, Данія, Нідерланди, Фінляндія і Швеція, - підтримали запит Єврокомісії, щоб суд зобов'язав Польщу скасувати свою реформу. Юрист Марія Вольфф, яка представляє уряд Данії, застерегла, що якщо зараз нічого не зробити, польська поведінка "може пробити тріщину в основі ЄС".

"Ця справа стосується основоположного питання про незалежність судової системи. Суд ЄС повинен чітко сказати, чи те, що відбувається, нормально, чи ні. Це робить справу чутливою з надзвичайно великими політичними наслідкам", - сказала Вольфф.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте новини світу і переклади зарубіжної преси на каналі УНІАН ІноЗМІ

Переклад: Лесь Димань