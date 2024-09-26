Речник ЄС нагадав, що це не перший подібний "випад".

Нові ядерні погрози кремлівського правителя Путіна не повпливають на позицію Європейського союзу щодо підтримки Україні у війні.

З таким запевненням виступив на брифінгу речник Європейського союзу Петер Стано, пише Укрінформ. Путін не вперше "ставить" на свій ядерний арсенал, що є продовженням його дуже безвідповідальної та неприйнятної поведінки, додав він.

Стано засудив "ядерні азартні ігри" Путіна, зазначивши, що той лише продемонстрував всьому світу своє справжнє обличчя. Він додав, що зараз європейська сторона хоче привернути увагу міжнародних партнерів до безумної та безвідповідальної поведінка персони, яка представляє країну-постійного члена Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй.

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Ядерні погрози Путіна

Нагадаємо, вчора кремлівський правитель провів нараду Ради безпеки з ядерного стримування. Він пропонує змінити підходи до застосування ядерних сил.

Згідно з його заявою, агресію проти Росії з боку будь-якої неядерної держави, але за участю чи за підтримки ядерної, можуть розглядати як спільний напад. Також Москва розглядатиме можливість застосування ядерної зброї у разі "критичної загрози суверенітету РФ і звичайною зброєю".

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