Зараз в ЄС обговорюють, що можна змінити у цьому питанні.

Євросоюз може переглянути формат надання тимчасового захисту українським біженцям. Це питання обговорять на неформальній зустрічі міністрів юстиції та внутрішніх справ країн ЄС, яка проходить сьогодні і завтра в Брюсселі.

Як пише "Європейська правда", про це на щоденному брифінгу повідомив речник Єврокомісії Ерік Мамер. Відомо, що на цій зустрічі безпосередньо Єврокомісію представляє єврокомісар з внутрішніх справ Ілва Йоганссон.

"Міністри обговорять пакт щодо міграції та притулку, а також альтернативний механізм тимчасового захисту осіб, які рятуються від російського вторгнення в Україну", – повідомив Мамер.

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Чому виникла потреба у перегляді механізму, який успішно працював останні два роки, та як саме його можуть реформувати – не повідомляється.

Україна хоче повернути біженців додому

За даними журналу Politico, Україна проводить "попередні переговори" з офіційними особами ЄС, щоб забезпечити повернення додому біженців наступного року. Київ не звертався до ЄС з офіційним запитом "про заохочення повернення біженців", але, як заявили дипломати ЄС, з боку України "чинився певний тиск" з метою посилити майбутні правила, щоб повернути людей.

На тлі озвучених українськими посадовцями намірів повернути додому принаймні військовозобов’язаних чоловіків в Європі знаходяться політики, які теж не проти того, аби позбутися принаймні частини українських біженців.

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