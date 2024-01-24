Міністри міграції ЄС у четвер обговорять нову систему захисту для мільйонів українців у Європі.

Україна проводить "попередні переговори" з офіційними особами ЄС, щоб забезпечити повернення додому біженців наступного року. Про це пише Politico з посиланням на дипломатів з Європи.

Українці проводять попередні дискусії, "щоб намітити, як виглядатимуть правила ЄС після березня 2025 року, особливо якщо ЄС візьме на себе зобов'язання підтримувати біженців до тих пір, поки затягнеться війна".

Київ не звертався до ЄС з офіційним запитом "про заохочення повернення біженців", але, як заявили дипломати ЄС, з боку України "чинився певний тиск" з метою посилити майбутні правила, щоб повернути людей.

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Один з дипломатів додав, що на даний момент це не конкретний запит з боку уряду України, а скоріше ознайомчий.

При цьому в ЄС очікують, що після прийняття закону про мобілізацію Київ "посилить тиск". У четвер міністри з питань міграції Євросоюзу обговорюватимуть правила перебування українців в ЄС.

Якщо країни-члени вирішать дозволити українським біженцям залишатися в ЄС до тих пір, поки триває війна, вони можуть доручити Єврокомісії створити нову систему захисту.

Чинна директива про тимчасовий захист, яка є правовою основою для захисту українців, вже двічі продовжувалася.

Представник Єврокомісії заявив, що "Європейський Союз готовий підтримувати Україну і всіх тих, хто рятується від російських бомб, стільки, скільки буде потрібно".

Українські біженці в Європі - деталі

До біженців з України повинен бути "більш жорсткий підхід", щоб більше українських переселенців працювало в Німеччині і таким чином держава була звільнена від фінансового тягаря. Про це заявив лідер ОПОЗИЦІЙНОГО Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Німеччини Фрідріх Мерц.

Радник керівника офісу президента України та екснардеп Сергій Лещенко поділився "ідеєю", як повернути додому українських біженців. Для цього країни Європи повинні припинити допомогу українцям, які виїхали через війну.

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