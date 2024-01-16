У країнах Європи українських чоловіків призовного віку налічується близько 800 тис.

Естонський депутат Європарламенту Яак Мадісон закликав "допомогти Україні з чоловіками", які втекли від мобілізації до країн Європи.

Він додав, що також треба допомогти їм з зброєю, щоб вони перемогли. "Зеленський заявив дуже ясно, що їм потрібні люди, бо тисячі загинули. Але в Європі є близько 800 тис. людей, які порушили закон України і втекли з країни як боягузи. І ми маємо допомогти Україні з цими чоловіками, а також зі зброєю, щоб вони боролися та перемогли у цій війні", - заявив Мадісон під час виступу в Європарламенті.

Повернення чоловіків призовного віку в Україну

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс заявив, що країна може дозволити Україні мобілізувати чоловіків, які приїхали до Естонії після 24 лютого 2022 року. Він уточнив, що в Естонії зараз проживає 7,5 тис. українських громадян призовного віку. Він зауважив, що в разі підписання відповідного документу, укривати військовозобов’язаних чоловіків країна не буде.

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У свою чергу прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас нещодавно заявила, що її країна не видаватиме українських чоловіків призовного віку. За її словами, вона обговорила це питання з президентом Володимиром Зеленським під час його візиту до Таллінна.

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