Зазначається, що цей захід є тимчасовим – санкції послабили на шість місяців.

Європейський союз ухвалив рішення тимчасово послабити санкційні обмеження проти Сирії. У такий спосіб хочуть полегшити доставку допомоги в країну після руйнівних землетрусів, які сталися 6 лютого.

Як зазначає видання Le Figaro, після цього рішення гуманітарним організаціям не доведеться запитувати попередній дозвіл у ЄС для відправки вантажів або надання послуг організаціям, на які поширюються санкції ЄС.

Відомо, що ці санкції були запроваджені проти уряду Сирії і пов'язаних з ним компаній в 2011 році. Під обмеження потрапили 291 фізична і 70 юридичних осіб. Вони включають заморожування активів і заборону на поїздки.

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Зазначається, що санкції послабили на шість місяців, оскільки вони ускладнюють зусилля Європи з надання гуманітарної допомоги країні після потужного землетрусу.

Землетруси в Сирії

6 лютого 2023 року в Сирії та на південному сході Туреччини відбулися потужні землетруси, магнітуда яких була вище 7. За останніми даними, число загиблих в обох країнах сягнуло 50 тисяч.

20 лютого в зоні поблизу кордонів Туреччини та Сирії знову стався потужний землетрус. Його магнітуда становила 6,4.

Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарної допомоги та координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс заявив, що на тлі загальної уваги до масових руйнувань і жертв у Туреччині жителі сусідніх районів Сирії, також постраждалих від землетрусу, виявилися кинуті міжнародним співтовариством.

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