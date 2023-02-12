Поки весь світ співпереживає і допомагає Туреччині, сусідня Сирія залишилася майже без допомоги.

На тлі загальної уваги до масових руйнувань і жертв в Туреччині жителі сусідніх районів Сирії, також постраждалих від землетрусу, виявилися кинуті міжнародним співтовариством. Про це заявив заступник генерального секретаря ООН з гуманітарної допомоги та координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс.

"Ми підвели людей на північному заході Сирії. Вони справедливо відчувають себе покинутими. Чекаючи на міжнародну допомогу, яка не прибула. Мій обов'язок і наше зобов'язання скорегувати цей провал так швидко, як ми можемо. Зараз я зосереджений на цьому", - зазначив заступник генсека ООН.

За його словами, зараз помітно збільшилася кількість вантажівок, що везуть гуманітарну допомогу для постраждалих районів Сирії. Однак потрібно відкрити більше точок доступу гуманітарної допомоги для сирійців.

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Землетрус у Туреччині та Сирії 6 лютого

Вранці 6 лютого, на півдні Туреччини і півночі Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8. Поштовхи були зафіксовані о 4:17 за місцевим часом, вони спровокували масштабні руйнування.

Станом на ранок 12 лютого загальна кількість жертв у Туреччині склала близько 24 617 осіб. У Сирії - понад 4500 осіб.

За словами представника ООН Мартіна Гріффітса, у міру розбору завалів загальне число жертв землетрусу в обох країнах може досягти позначки в 50 тисяч осіб.

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