Розбори завалів у постраждалих районах досі тривають.

Число загиблих в результаті турецько-сирійських землетрусів наближається до 45 тисяч. Про це повідомляє Aljazeera.

За останніми даними, в Туреччині кількість жертв збільшилася до 38044 осіб, а влада Сирії повідомляє про понад 5800 загиблих.

Після землетрусів минулого тижня сталося близько 4700 повторних поштовхів, або один кожні чотири хвилини. Більшість цих підземних поштовхів відчутні, близько 40 були магнітудою понад 4. Експерти кажуть, що найближчими днями можуть статися підземні поштовхи силою 5 балів.

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Допомога українських рятувальників у Туреччині

Українські рятувальники в Туреччині деблокували тіла 58 осіб, загиблих в результаті землетрусу на початку лютого. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

Зазначається, що вчора пошуково-рятувальними групами зведеного загону ДСНС обстежено 16 зруйнованих будівель, а загалом від початку робіт - 454.

"Також розібрано 9 завалів (з початку робіт - 136), надано медичну допомогу 6 особам (з початку робіт – 13, з них одній дитині), деблоковано тіла трьох загиблих людей (з початку робіт – 58, з них 9 дітей)", - йдеться в повідомленні.

Землетрус у Туреччині та Сирії 6 лютого-подробиці

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого на південному сході Туреччини сталися два землетруси магнітудою понад 7. Потім пішли десятки афтершоків. Також того дня стався землетрус у Сирії.

7 лютого президент України Володимир Зеленський видав указ про надання гуманітарної допомоги Туреччині.

8 лютого ДСНС направила до Туреччини на ліквідацію наслідків землетрусу 87 фахівців, 18 одиниць техніки та 10 пошуково-рятувальних собак.

Українські рятувальники працюють у турецькому місті Антак'я. Рятувальники не залишають надії знайти живих під завалами. Перевіряють кожен пошкоджений або зруйнований будинок в секторах своєї відповідальності.

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