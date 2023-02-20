Приблизно в тій же точці, що і під час нещодавніх трагічних подій.

У зоні поблизу кордонів Туреччини і Сирії знову стався потужний землетрус. Як повідомляє Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр на своєму офіційному сайті, його магнітуда склала 6,4.

Поштовхи були зафіксовані о 20:04 за тамтешнім часом (19:04 за Києвом). Глибина склала 10 кілометрів.

Центральна точка землетрусу розташована приблизно в 14 кілометрах він Антак’ї, де два тижні тому були потужні поштовхи. В тому числі у цьому місті під час трагічних подій загинула сім’я з України.

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Як передає Reuters слова очевидців, у Антак’ї через сьогоднішній землетрус знову руйнувалися будівлі. Турецькі рятувальники уже працюють на місці і шукають, чи є постраждалі.

Магнітуда 6,4 стала найбільшою з 6 лютого. У той день, під час трагічних подій, було зафіксовано п’ять землетрусів з показником магнітуди від 6,0 до 7,8. Глибина складала від 5 до 40 кілометрів.

Землетрус у Туреччині: що відомо

6 лютого у Туреччині та Сирії сталися кілька землетрусів, після яких слідувало ще безліч афтершоків.

На допомогу до Туреччини відправили загін українських рятувальників і необхідну техніку. За даними ДСНС, причиною масштабних руйнувань у Туреччині, які сталися через потужний землетрус, може бути неправильне планування забудови.

Землетрус спричинив і зміні в земній корі. Один із розломів досяг в глибині близько 30 метрів.

На даний момент відомо, що кількість жертв перевалила позначку в 45 тисяч.

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