Зокрема, в ЄС не підтримали вимоги Росії, спрямовані на позбавлення суверенних країн права обирати свої власні безпекові об'єднання і союзи.

Європейський Союз відкинув вимогу Росії щодо відновлення "сфер впливу".

Про це йдеться у висновках Ради ЄС із закордонних справ, ухвалених сьогодні, 24 січня, у Брюсселі.

"Діалог згідно з ключовими принципами, які підкріплюють європейську безпеку - це дорога для покращення безпекової ситуації й захисту миру та стабільності на нашому континенті. Уявленням про "сфери впливу" не має місця у 21 столітті", - наголошується у висновках.

Також сказано, що ЄС продовжить координувати позиції та активно робити суттєвий внесок у ті обговорення в межах існуючих механізмів, до яких долучена Росія, стосовно питань, які мають вплив на безпеку і стратегічні інтереси.

У цьому зв'язку Рада ЄС підтверджує повну відданість Євросоюзу ключовим принципам, на яких побудовано європейську безпеку, що закріплено у Статуті ООН і основоположних документах ОБСЄ, зокрема, в Гельсінському заключному акті та Паризькому статуті.

"Це включає особливо суверенну рівність і територіальну цілісність держав, недоторканість кордонів, (необхідність) утримуватися від погроз або застосування сили та свободу країн обирати або змінювати їхні власні заходи із безпеки", - наголошується у висновках.

"Ці принципи не підлягають обговоренню або перегляду чи тлумаченню. Їхнє порушення Росією - це перешкода для спільного та неподільного простору безпеки в Європі та загроза миру і стабільності на нашому континенті", - йдеться у висновках.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2021 року МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ і США про "гарантії безпеки" і проект Угоди про заходи щодо забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО.

Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО.

Читайте такожЗеленський терміново скликав засідання РНБОУ зв'язку з цим 10 січня в Женеві відбувся діалог зі стратегічної стабільності між США і РФ, 12 січня - засідання Ради НАТО-Росія, а 13 січня - засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.

Заступник держсекретаря США Венді Шерман, яка очолювала американську делегацію на зустрічі в Женеві, після переговорів з представниками РФ заявила про жорстку позицію щодо підтримки України. Зокрема, США не погодилися з пропозиціями РФ про неприйняття України в НАТО.

У Брюсселі 12 січня на засіданні Ради НАТО-Росія обговорювалися питання безпеки в Європі. Після засідання країни-члени НАТО закликали РФ негайно зменшити напругу біля України, утриматися від агресивного розміщення військ, а також вивести війська з України, в тому числі з Криму.

Крім того, країни-члени НАТО на зустрічі з РФ підтвердили політику "відкритих дверей" щодо прийняття нових членів. Також всі країни-члени заявили, що не відмовляться від розміщення військ на східних рубежах Альянсу.

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