Дипломати обох країн розмовляли більше семи годин.

Американські і російські посадовці у Женеві (Швейцарія) завершили інтенсивний раунд перемовин в рамках Діалогу зі стратегічної стабільності.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Перемовини були спрямовані на пошук дипломатичного шляху з метою зменшення напруження, оскільки Росія погрожує воєнними діями в Україні.

Відповідно до російської дипломатичної місії у Женеві, сьогоднішня зустріч тривала більше ніж сім годин.

Читайте такожПосол України погрозив погіршенням відносин з Німеччиною в разі непостачання озброєнняЯк повідомили у Державному департаменті США, офіційні делегації Сполучених Штатів і РФ розпочали перемовини сьогодні вранці після 9:00 за місцевим часом (після 10:00 за київським часом). Російську делегацію очолював заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, а американську - заступник держсекретаря США Венді Шерман.

Заступник генерального секретаря альянсу Мірча Джоане заявив, що в НАТО вважають неприйнятними низку пропозицій РФ щодо гарантій безпеки.

У свою чергу Рябков зазначив, що переговори зі США були складними, довгими та конкретними. За його словами, Вашингтон серйозно підійшов до пропозицій Москви щодо гарантій безпеки.

У Женеві зустріч стала першою із запланованих декількох зустрічей на цьому тижні у Європі, які стосуються вимог Росії до країн Заходу щодо надання "гарантій безпеки", озвучених Кремлем наприкінці 2021 року як "дипломатичний демарш".

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31 жовтня 2021 року в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

22 грудня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що біля кордонів України на відстані 200 кілометрів перебувають 122 тисячі російських військових, а на відстані 400 кілометрів - 143,5 тисячі.

17 грудня МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ та США про "гарантії безпеки" та проект угоди про заходи із забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військових баз на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни до НАТО.

У зв'язку з цим 10 січня дипломати США та Росії проведуть у Женеві переговори з питань безпеки з метою обговорення військової діяльності обох країн та зростання напруженості навколо України.

12 січня відбудеться засідання Ради НАТО-Росія у Брюсселі та 13 січня – засідання Постійної ради ОБСЄ, де обговорюватимуться відповідні питання.

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