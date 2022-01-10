Американські і російські посадовці у Женеві (Швейцарія) завершили інтенсивний раунд перемовин в рамках Діалогу зі стратегічної стабільності.
Про це повідомляє американське видання The New York Times.
Перемовини були спрямовані на пошук дипломатичного шляху з метою зменшення напруження, оскільки Росія погрожує воєнними діями в Україні.
Відповідно до російської дипломатичної місії у Женеві, сьогоднішня зустріч тривала більше ніж сім годин.
Читайте такожПосол України погрозив погіршенням відносин з Німеччиною в разі непостачання озброєнняЯк повідомили у Державному департаменті США, офіційні делегації Сполучених Штатів і РФ розпочали перемовини сьогодні вранці після 9:00 за місцевим часом (після 10:00 за київським часом). Російську делегацію очолював заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, а американську - заступник держсекретаря США Венді Шерман.
Заступник генерального секретаря альянсу Мірча Джоане заявив, що в НАТО вважають неприйнятними низку пропозицій РФ щодо гарантій безпеки.
У свою чергу Рябков зазначив, що переговори зі США були складними, довгими та конкретними. За його словами, Вашингтон серйозно підійшов до пропозицій Москви щодо гарантій безпеки.
У Женеві зустріч стала першою із запланованих декількох зустрічей на цьому тижні у Європі, які стосуються вимог Росії до країн Заходу щодо надання "гарантій безпеки", озвучених Кремлем наприкінці 2021 року як "дипломатичний демарш".
Читайте такожУ США назвали два шляхи вирішення ситуації навколо УкраїниПереговори США та РФ щодо "гарантій безпеки" - що відомо
31 жовтня 2021 року в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.
22 грудня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що біля кордонів України на відстані 200 кілометрів перебувають 122 тисячі російських військових, а на відстані 400 кілометрів - 143,5 тисячі.
17 грудня МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ та США про "гарантії безпеки" та проект угоди про заходи із забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військових баз на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни до НАТО.
У зв'язку з цим 10 січня дипломати США та Росії проведуть у Женеві переговори з питань безпеки з метою обговорення військової діяльності обох країн та зростання напруженості навколо України.
12 січня відбудеться засідання Ради НАТО-Росія у Брюсселі та 13 січня – засідання Постійної ради ОБСЄ, де обговорюватимуться відповідні питання.