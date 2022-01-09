Голова європейської дипломатії наголосив, що без присутності України не може бути будь-яких переговорів щодо неї.

Обговорення вимог Росії щодо "гарантій безпеки" під час засідання Ради НАТО-Росія не передбачає їхнього схвалення.

Про це заявив віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

За його словами, кілька пропозицій Росії несумісні з принципами європейської безпеки, зокрема з Гельсінським Заключним актом 1975 року.

"Діалог з Росією на засіданні Ради НАТО-Росія не передбачає схвалення пропозицій Росії, а скоріше пропонує платформу для дипломатичних дискусій, відповідно до наших інтересів безпеки та підтверджуючи фундаментальні принципи європейської безпеки та стабільності. Наприклад, можуть бути корисними пропозиції щодо створення механізмів антикризового управління", - зазначив Боррель.

Він також зазначив, що попри бажання Росії повернутися до розмежування сфер впливу як за часів холодної війни, цього вже бути не може.

"Здається, російське керівництво має намір повернути годинник назад, до старих часів логіки холодної війни. Такий тип розмежування сфер впливу не належить до 2022 року: Ялти-2 бути не може", - наголосив Боррель.

Також дипломат додав, що без європейців нічого не буде обговорюватися про безпеку в Європі, також, як без України немає бути дискусій щодо неї.

"Ми домовилися зі США та нашими партнерами, що дискусії про безпеку в Європі проходитимуть у координації та за участі ЄС. Крім того, не повинно бути обмежень щодо незалежності України чи її права визначати свій зовнішньополітичний вибір. І, звичайно, будь-яка дискусія про Україну має передбачати присутність України за столом переговорів", - сказав Боррель.

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Голова європейської дипломатії вкотре підкреслив, що будь-яка подальша агресія проти України матиме серйозні наслідки та тяжкі витрати для Росії.

"Діалог є обов'язковим, але також і стримування. Будь-яка подальша агресія проти України матиме серйозні наслідки та серйозні витрати для Росії. Ми тісно координуємо наш підхід з трансатлантичними та іншими партнерами. Без безпеки України немає безпеки в Європі", - підкреслив Боррель.

Він наголосив, що Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником, як вона часто стверджує. А головний інтерес і мета Європи - змусити Росію до деескалації напруги.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ та США про "гарантії безпеки" та проект угоди про заходи із забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військових баз на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни до НАТО.

У понеділок, 10 січня, у Брюсселі відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО.

Також 10 січня дипломати США та Росії проведуть у Женеві переговори з питань безпеки з метою обговорення військової діяльності обох країн та зростання напруженості навколо України.

12 січня у Брюсселі відбудеться засідання Ради НАТО-Росія та 13 січня – засідання Постійної ради ОБСЄ, де обговорюватимуться відповідні питання.

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