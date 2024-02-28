Щоб зупинити Володимира Путіна, Захід має кардинально змінити свої методи і стати креативнішим. Про це заявила вдова російського опозиціонера Олексія Навального - Юлія - виступаючи з трибуни Європарламенту.
Вона зазначила, що на третій рік війни в Україні на Заході з'явилося "багато втоми" і розчарування, хоча Путін нікуди не подівся. За словами Юлії Навальної, найстрашніше тут те, що "всі стали звикати до війни" і вважають, що зрештою з Путіним все одно доведеться домовлятися.
На думку вдови, "публічне вбивство" Олексія Навального показало, що Путін "здатний на все, і що з ним не можна вести переговори". Вона наголосила, що для перемоги над російським диктатором західні політики "повинні перестати бути нудними" і діяти більш інноваційно.
"Неможливо нашкодити Путіну ще однією резолюцією або ще одним пакетом санкцій, який нічим не відрізняється від попередніх. Неможливо перемогти його, думаючи про нього як про людину з принципами, у якої є мораль і правила. (...) Путін - ватажок організованого злочинного угруповання. До нього входять отруйники і наймані вбивці, але всі вони пішаки. Головне - це близькі до Путіна люди, його друзі, підручні, хранителі мафіозної каси", - заявила Юлія Навальна.
На її думку, боротьба з путінським режимом має вестися так, як борються з організованою злочинністю, а не з політичними конкурентами.
"Не дипломатичні ноти, а розслідування фінансових махінацій. Не висловлення заклопотаності, а пошук поплічників мафії у ваших країнах, непомітних юристів і фінансистів, які допомагають Путіну і його друзям ховати гроші", - підкреслила Навальна.
Убивство Олексія Навального
Як писав УНІАН, 16 лютого російська влада повідомила про смерть опозиціонера Олексія Навального, який відбував "сталінський строк" в одній із колоній Заполяр'я. Виразної причини смерті влада так і не назвала, заявивши, що вона була природною.
Після цього влада тривалий час відмовлялася видавати тіло Олексія його матері, вимагаючи погодитися на таємний похорон. У разі відмови влада погрожувала поховати його просто на території колонії.
Зрештою тіло віддали рідним. Похорон заплановано на 1 березня в Москві. Сім'я Навального закликала росіян прийти на церемонію.