Раніше екс-президент РФ відзначився повними ненависті коментарями на адресу Польщі.

Адміністрація соціальної мережі Twitter зняла блокування з двох твітів екс-президента РФ Дмитра Медведєва, в яких він агресивно висловлювався на адресу Польщі та польських громадян.

Наприкінці квітня польська влада повернула у своє розпорядження будівлю у Варшаві, якою користувалося російське посольство. Тоді Медведєв опублікував у своєму англомовному акаунті гнівний пост, де заявив, що Польща "не повинна існувати", а поляків, які воюють у лавах ЗСУ, "потрібно безжально винищувати, як смердючих щурів".

Twitter заблокував цю публікацію. Тоді Медведєв повторив її в своєму російськомовному акаунті, але і там отримав бан. Однак сьогодні обидва записи доступні для перегляду, але перед кожним стоїть попередження:

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"Цей твіт порушує правила Twitter. Однак співробітники Twitter вирішили не закривати до нього доступ, оскільки він може являти собою предмет суспільного інтересу".

Скандал зі школою посольства РФ у Варшаві

Минулого тижня польська влада розпочала процедуру примусового вилучення у російського посольства у Варшаві будівлі, де розташовувалася школа для дітей російських дипломатів. Росіянам дали час до вечора 29 квітня, щоб звільнити приміщення.

Зрозуміло, ця подія викликала бурхливу і тривалу істерику у російського МЗС і всієї пропагандистської машини. Не оминув своєю увагою цю подію і Медведєв.

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