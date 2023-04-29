Російський чиновник заявив, що Польща не повинна існувати для Росії.

Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв не зміг пройти повз повідомлення про виселення школи при посольстві РФ у Варшаві. Він закликав розірвати дипломатичні відносини з Польщею.

"Не бачу сенсу підтримувати дипломатичні відносини з Польщею", - написав Медведєв у своєму акаунті в Twitter.

При цьому він вважає, що Польща не повинна існувати для Росії, "поки у владі немає нікого, крім русофобів, а в Україні повно польських найманців, яких треба безжально винищувати, як смердючих щурів".

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Виселення школи при посольстві РФ у Варшаві - що відомо

Влада Варшави виселяє школу при посольстві Російської Федерації. Росіянам дали час до вечора 29 квітня, щоб звільнити приміщення.

Кремлівські пропагандисти одразу почали писати про "захоплення" школи. При цьому росіяни збирають валізи під "Прощання слов'янки", яку включили представітелі РФ на території школи. Така поведінка викликала у місцевих правоохоронців, які контролюють процес, здивування.

У свою чергу російський посол Сергій Андрєєв пригрозив Варшаві "протестом".

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