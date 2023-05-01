Медведєв визнав, що росіяни використовують Twitter "у своїх пропагандистських інтересах".

Twitter обмежив до показу пост заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва, в якому він обзивав поляків і погрожував Варшаві. Одіозний російський політик "в боргу не залишився" і звинуватив Ілона Маска в тому, що той нібито "прогнувся" під США і Україну.

У відповіді пропагандистам "РИА Новости" Медведєв заявив, що "Ілон вочевидь не впорався з цим завданням": "Twitter" прогнувся під Держдепом і хох**ми. Вчинив так само, як колись з Трампом".

Разом з тим Медведєв визнав, що росіяни використовують Twitter "у своїх пропагандистських інтересах".

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"А якщо серйозно, то обійдемося і без нього. Зрештою, це всього лише іноземна соцмережа, що діє в інтересах американського істеблішменту. Ми цілком цинічно використовували її для просування наших пропагандистських цілей", - сказав вічно п'яний Медведєв.

Скандаліст додав, що "головне завдання" Росії зовсім інша - нібито повбивати "у*ронацистів" і завдати всім "розгромної поразки", включаючи, як він висловився, "мерзенну Польщу".

Медведєв образив Польщу-останнє

29 квітня Медведєв, реагуючи на закриття російської школи при посольстві РФ у Варшаві, закликав у Twitter "винищувати" поляків, "як щурів". Поляки відразу відповіли Медведєву, щоб той не зловживав спиртними напоями, натякнувши при цьому на обмежений інтелект російського політика.

Медведєв у Twitter - головне

10 квітня бізнесмен Ілон Маск відмовився видалити скандальний твіт Медведєва, в якому той написав, що Україна "нікому не потрібна", тому вона "зникне".

У зв'язку з цим Медведєв назвав Маска "новим обличчям США" і "передрік" йому президентство. "В ході виборів президента США перемогу може здобути людина, яка має авторитет куди більший, ніж у того ж Трампа або тим більше Байдена - той же самий легендарний Ілон. Це теж був би цікавий розвиток подій", - стверджував Медведєв.

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