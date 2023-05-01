Астахов заявляє, що вбивство польського посла було б в рамках міжнародного права.

У Міністерстві закордонних справ Польщі засудили заяву російського екс-омбудсмена Сергія Астахова, який натякнув на те, що після скандалу з послом РФ у Варшаві польський посол повинен був "плавати в Москва-ріці".

"Міністерство закордонних справ Республіки Польща засуджує заяву Павла Астахова про допустимість вбивства посла Польщі. Закликаємо Росію забезпечити безпеку всіх дипломатів відповідно до Віденської конвенції", - йдеться в заяві прес-секретаря МЗС Польщі Лукаша Ясіни.

У передачі на одному з російських каналів Астахов нагадав, як минулого року червоною фарбою облили посла Росії в Польщі Сергія Андрєєва.

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"Рік тому... Я чекав, знайдуть посла Польщі плаваючим в Москва-річці або не знайдуть", - "пожартував" Астахов.

Він заявив, що це були б "відповідні дії у відповідь на недружні прояви" в рамках міжнародного права.

Скандал з послом РФ у Варшаві - що відомо

9 травня 2022 року посла Росії у Варшаві Сергія Андрєєва облили червоною фарбою, коли він збирався покласти квіти на цвинтар радянських солдатів. Тоді йому довелося покинути кладовище в супроводі поліції.

Згодом повідомлялося, що українська журналістка Ірина Земляна, яка облила фарбою посла, отримувала безліч погроз від росіян.

До речі, дипломати РФ страждають не тільки в Польщі - в минулому році у Німеччині закидали будівлю посольства РФ пляшками з червоною фарбою, а також "осквернили" радянський пам'ятник в одному з міст.