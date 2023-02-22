На Заході досі не мають виразного розуміння, якою має стати Росія після війни проти України. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак на зустрічі з журналістами, пише РБК-Україна.
"Точної відповіді на це питання немає ні в кого", – заявив глава ОП.
Єрмак підкреслив, що залишати Росію в її нинішньому вигляді не можна.
"Моя позиція в тому, що якщо все залишиться так, як є зараз – ризик того, що російська агресія може повторитися, дуже великий", – заявив голова ОП.
Стратегічна ситуація навколо Росії
Володимир Путін намагається заручитися підтримкою і допомогою Китаю, щоб перемогти у війні проти України та вистояти у протистоянні із Заходом. У Пекіні роблять схожі за духом заяви, але поки не ясно, як далеко там готові зайти.
Британська розвідка констатує, що в ході свого звернення до парламенту Путін не озвучив жодних планів про те, як Росія має намір переломити ситуацію у війні з Україною. Можливо, розуміння цього в Кремлі просто немає.
Тим часом екс-посол США в Росії впевнений, що Путін все ще вірить у можливість військової перемоги. Метою Кремля є поневолення українського народу.