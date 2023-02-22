В ОП вважають, що залишати в Росії нинішній тип правлячого режиму занадто небезпечно.

На Заході досі не мають виразного розуміння, якою має стати Росія після війни проти України. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак на зустрічі з журналістами, пише РБК-Україна.

"Точної відповіді на це питання немає ні в кого", – заявив глава ОП.

Єрмак підкреслив, що залишати Росію в її нинішньому вигляді не можна.

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"Моя позиція в тому, що якщо все залишиться так, як є зараз – ризик того, що російська агресія може повторитися, дуже великий", – заявив голова ОП.

Стратегічна ситуація навколо Росії

Володимир Путін намагається заручитися підтримкою і допомогою Китаю, щоб перемогти у війні проти України та вистояти у протистоянні із Заходом. У Пекіні роблять схожі за духом заяви, але поки не ясно, як далеко там готові зайти.

Британська розвідка констатує, що в ході свого звернення до парламенту Путін не озвучив жодних планів про те, як Росія має намір переломити ситуацію у війні з Україною. Можливо, розуміння цього в Кремлі просто немає.

Тим часом екс-посол США в Росії впевнений, що Путін все ще вірить у можливість військової перемоги. Метою Кремля є поневолення українського народу.

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