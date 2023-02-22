Джон Салліван зазначив, що президент РФ не йде на переговори, тому що вважає, що ще може виграти.

Президент Російської Федерації Володимир Путін не готовий був до переговорів з Україною ні до повномасштабного нападу, ні зараз. Його метою було усунення українського уряду.

"Володимир Путін не був зацікавлений в переговорах ще до початку війни, і він як і раніше в них не зацікавлений", - заявив колишній посол США в Москві Джон Салліван в інтерв'ю BBC.

При цьому він вказав, що метою війни, яку в Москві назвали "спеціальної військовою операцією", було усунення уряду в Києві. За його словами, так звана "демілітаризація" України - поневолення українського народу. Дипломат вказав, що цілі Кремля не змінилися, а спроби вести переговори з російськими колегами, щоб запобігти війні, ні до чого не привели.

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"Але з їхнього боку не було жодної реакції, вони лише повторювали завчені тези, це нагадувало якийсь фарс", - зазначив Салліван.

Крім того, він вважає, що для припинення війни необхідно переконати Путіна в його програші, а зараз він вважає, що ще може перемогти.

Заяви Путіна 21 лютого - що відомо

У ході свого виступу перед Федеральними Зборами президент Російської Федерації Володимир Путін розповів про фейкові успіхи економіки Росії, будував неймовірні плани на майбутнє, а також звинувачував у всіх гріхах Захід.

Крім того, він видав нову порцію маячні по війні проти України, заявивши, що РФ "не воює з народом України" і звинуватив у нападі Росії на Україну "західні еліти таа київський режим".

Також Путін оголосив про тимчасову зупинку участі в договорі про стратегічне наступальне озброєння. Він зазначив, що відносини РФ і заходу деградували, і що "все залишилося в минулому".

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