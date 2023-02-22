Аналітики зазначили, що Путін вдався до войовничої промови, в якій використав вже давню риторику.

Під час звернення президент РФ Володимир Путін уникнув будь-якої конкретики щодо війни проти України, але показав, що налаштований продовжувати її і намагався переконати населення країни, що ця війна "екзистенційна" для нього.

Про це заявили в британській розвідці. Аналітики зазначили, що "Путін продовжив незмінну вже півроку войовничу риторику, але не висловив жодних практичних кроків, які могли б виправити патову ситуацію для РФ на полі бою".

"Путін продовжує твердитисуперечливий наратив про "екзистенційну боротьбу" і разом з ьим намагається всіх переконати, що в країні все добре і "все йде за планом". Таким чином обидва меседжі не є переконливими", - зазначають британські аналітики.

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Виступ Путіна 21 лютого

Під час виступу з посланням до Федеральних зборів РФ президент країни Володимир Путін заявив, що Росія тимчасово призупинила участь у договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь зі США (відомий також як СНО-3 або New Start). "Це вони (Захід, - УНІАН.) розв'язали війну, а ми використовуємо силу, щоб її зупинити. Це вони випустили джина з пляшки, цілі регіони занурили в хаос", - заявив Путін.

При цьому аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що у посланні президента РФ Володимира Путіна не прозвучало конкретних цілей чи намірів щодо війни в Україні.

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