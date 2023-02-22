Заступник голови Радбезу РФ знову вибухнув образами на адресу президента США Джо Байдена.

Програш РосійськоїїФедерація у війні проти України призведе до її краху, бо її просто розірвуть. У Москві заявили, що війна закінчиться, "якщо США перестануть постачати зброю Київському режиму".

"Якщо Росія зупинить СВО (так росіяни називають війну проти України - УНІАН), не домігшись перемоги, - Росії не буде, її порвуть на частини", - заявив заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв у своєму Telegram-каналі.

При цьому він відзначив, що війна в Україні закінчиться, "якщо США перестануть постачати зброю Київському режиму".

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Крім того, він пройшовся по президенту США Джо Байдену, назвавши заяву американського лідера про небажання нападати на Росію "нечесною та безглуздою". Також Медведєв знову опустився до образ, заявивши, що у Байдена "старечий маразм" і назвав його "дивним дідом, що віщає з розгубленим виглядом з Польщі", а також назвав США "ворожою державою, яка виливає ненависть" до Росії.

Заяви Медведєва - що відомо

Заступник голови Ради Безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв неодноразово тиражував наративи кремлівської пропаганди і погрожував ядерним Апокаліпсисом. Він пригрозив ядерною зброєю в разі удару по окупованому Криму.

А після візиту до Києва президента США Джо Байдена у Медведєва і зовсім трапилася істерика. Він заявив, що Байден нібито "клявся у вірності київським неонацистам", а також обіцяв зброю, від поставок якої "заробляють натовські ВПК".

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