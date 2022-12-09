Загалом під санкції Британії вже потрапило понад 1,2 тис. осіб, зокрема, російські військові, причетні до скоєння звірств.

Велика Британія запровадила санкції проти п'яти російських силовиків і військових за тортури проти українців і війну в Україні.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду Британії.

Зокрема, обмежувальні заходи запроваджено проти Валентина Опаріна, який є майором юстиції і слідчим у 534 відділі військового слідчого управління СК Росії з "Чорноморського флоту", а також проти керівника відділу прокуратури Ростовської області Олега Ткаченка. Вони перешкоджали поданню скарг на застосування катувань, а Ткаченко ще застосував тортури для отримання показань.

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Також під санкції потрапили співробітник Федеральної служби безпеки РФ в окупованому Криму Андрій Тішенін та старший оперуповноважений на захопленому півострові Артур Шамбазов. Вони катували українського активіста Олександра Костенка у 2015 році.

Також санкції запроваджено проти полковника російської армії Раміля Ібатулліна, який обіймав посаду командира 90-ї танкової дивізії. Ця танкова дивізія перебувала на лінії фронту з початку незаконного повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Загалом під санкції Британії вже потрапило понад 1,2 тис. осіб, зокрема, російські військові, причетні до скоєння звірств.

Санкції проти Росії: що відомо

Наприкінці травня 2022 року лідери країн ЄС домовилися про введення заборони на експорт російської нафти.

3 грудня Рада Європейського Союзу прийнла рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з Росії, на рівні 60 доларів США за барель.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії набрали чинності.

Коментуючи рішення про обмеження ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель, президент України Володимир Зеленський зазначив, що це слабка позиція.

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