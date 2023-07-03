Екс-держсекретар висловив переконання, що Кремль почав тиснути і стримувати Пригожина, а йому це не сподобалося.

Президент РФ Володимир Путін вважав ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина загрозою своїй владі, що дало тому привід піти проти Кремля.

Таку думку висловив колишній держсекретар США Майк Помпео, передає Голос Америки. "Путіну говорили його старші військові керівники - генерал Герасимов і міністр оборони Шойгу, що Пригожин "стає занадто великим для своїх штанів"", - сказав Помпео.

Екс-держсекретар висловив переконання, що вони почали тиснути і стримувати Пригожина, а йому це не сподобалося. Помпео додав, що зрада ватажка цієї ПВК спричинить струс серед російських олігархі.

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"Подібно до того, як лідер Китаю Сі Цзіньпін пішов на керівників комерційних підприємств, які зайшли занадто далеко, і він відчув загрозу своїй владі, я впевнений, що Путін почав думати, що Пригожин загрожує його владі", – пояснив свою думку Помпео.

Помпео зазначив, що не вірить, що Путін дозволить іншій людині отримати таку ж владу, яку мав Пригожин, як керівник глобальної приватної армії з глибокими зв’язками в російській армії.

Екс-держсекретар зауважив, що сумнівається, що Пригожин зможе повернути свій колишній вплив як близький союзник Путіна.

"Я б не став страхувати його життя, - сказав він. - Він навряд чи знову знайде милість Путіна. Важко припустити, чи це закінчиться тим, що він вип’є поганого чаю, чи просто залишиться у вигнанні".

Військовий бунт Пригожина

В кінці червня ватажок ПВК "Вагнер" наважився провести військовий заколот і оголосив, що зі своїми найманцями йде у Москву скидати військове керівництво РФ. Однак за 200 км до білокам'яної йому зателефонував Олександр Лукашенко і запропонував отямитись і припинити бунт. Пригожин погодився і виїхав у Білорусь. А Кремль запевнив, що вибачить Пригожину таку поведінку.

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