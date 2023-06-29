Західне видання Bloomberg написало, що Суровікіна допитали про заколот Пригожина.

Головнокомандувача Повітряно-космічних сил РФ і заступника командувача Об'єднаного угруповання російських військ в Україні Сергія Суровікіна не арештували, а допитали – і відпустили.

Таку версію розвитку подій озвучили РосЗМІ. Вони заявили, що не підтверджують арешт генерала Суровікіна у зв'язку з його причетністю до заколоту ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Два джерела, близькі до Генштабу і ФСБ, розповіли ЗМІ, що Суровікін не арештований і не перебуває в "Лефортово", його допитали і потім відпустили.

Західне видання Bloomberg також написало, що Суровікіна допитали про заколот Пригожина. За словами співрозмовника цього видання, генерала "тримають в одному місці, але не у в'язниці, і слідчі поводяться з ним обережно, щоб не розлютити його прихильників серед військових".

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Пропагандистькі канали писали, що сьогодні Суровікін начебто був на нараді в Ростові-на-Доную За їхніми даними, міністр оборони РФ Сергій Шойгу звинуватив Суровікіна у зраді, але арештувати генерала побоюються, оскільки офіцери на його боці.

Доля Суровікіна

Генерал Сергій Суровікін - колишній головнокомандувач російськими окупантами в Україні. У січні на цю посаду призначили начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова, а Суровікін став його заступником.

Вчора стало відомо, що Суровікін міг знати про плани Пригожина провести заколот. І на наступний день після спроби заколоту, тобто 25 червня Суровікіна затримали і відправили в СІЗО "Лефортово".

Також повідомлялося, що сам Суровікін третій день не виходить на зв'язок зі своєю родиною.

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