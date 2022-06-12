Столтенберг і Нійністе заявили, що переговори з Туреччиною продовжаться.

Побоювання з приводу безпеки, висловлені Туреччиною у зв'язку із заявками Фінляндії та Швеції на членство в НАТО, є законними.

Про це під час візиту до Фінляндії заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Це законні побоювання. Йдеться про тероризм, йдеться про експорт зброї. ... Ми повинні пам'ятати і розуміти, що жоден із союзників НАТО не постраждав від терористичних атак більше, ніж Туреччина", — сказав Столтенберг.

Столтенберг і президент Фінляндії Саулі Нійністе також заявили, що переговори з Туреччиною продовжаться, але не повідомили про прогрес у переговорах.

"Саміт в Мадриді ніколи не був крайнім терміном [для прийняття рішення]", - зазначив Столтенберг, маючи на увазі зустріч НАТО в Мадриді в кінці червня.

Нагадаємо, 18 травня Фінляндія і Швеція подали заявки на вступ до НАТО. У той же день посли Альянсу зустрілися, щоб почати переговори про приєднання скандинавських країн до військово-політичного блоку. Однак Туреччина заблокувала процес.

Уряд Реджепа Таїпа Ердогана вимагає від скандинавських країн зняти з Туреччини санкції на постачання зброї і припинити підтримувати терористів. Маються на увазі представники робочої партії Курдистану і руху Фетхуллаха Гюлена.

Крім того, Туреччина відправила Фінляндії десять запитів на екстрадицію. Фінляндія запити Туреччини задовольнила лише частково.

Президент Туреччини вже заявив, що поки не будуть виконані вимоги його країни, Фінляндія і Швеція на стануть членами НАТО.

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