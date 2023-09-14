Раніше Пенні Пріцкер обіймала посаду міністра торгівлі США за президенства Барака Обами.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив про призначення колишньої міністерки з питань торгівлі Пенні Пріцкер на посаду спеціального представника з економічного відновлення України.

Про це йдеться у заяві президента США, оприлюдненій на сайті Білого дому.

Байден наголосив, що Пріцкер є досвідченою особою на державній службі, яка раніше обіймала посаду міністра торгівлі США, і є лідером, здатним добиватися трансформаційних змін. Окрім того, Пріцкер має "глибокі родинні зв'язки з Україною".

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"Співпрацюючи у тісній взаємодії з українським урядом, нашими союзниками і партнерами, міжнародними фінансовими інституціями і приватним сектором, вона спрямовуватиме зусилля Сполучених Штатів для допомоги з відбудови української економіки. Це включає мобілізацію державних і приватних інвестицій, формування пріоритетів донорів, і роботу з відкриття ринків експорту та бізнес-підприємств, закритих через жорстокі російські атаки і руйнування", - наголосив Байден.

Як відзначив Байден, Пріцкер на посаді спецпредставника США також співпрацюватиме з іншими міжнародними партнерами України, у тому числі через координаційну платформу "Великої сімки", аби забезпечити, щоби міжнародні зусилля були взаємодоповнюючими, а також, щоби заохотити міжнародних партнерів продовжувати нарощувати їхні зусилля для підтримки негайних економічних потреб з відновлення України.

Пріцкер має допомогти українському уряду втілити необхідні реформи для зміцнення економіки. Вона співпрацюватиме з Україною, щоб забезпечити допомогу тоді, коли буде розпочато саме процес відбудови України, аби Україна стала сильнішою.

Як відомо, Пріцкер обіймала посаду міністра торгівлі США за президенства Барака Обами.

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