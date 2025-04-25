Трамп розчарований своєю нездатністю виступити посередником у припиненні війни, проте поки що його нетерплячість не призвела до якихось спроб примусити Росію до переговорів.

Дивні та прохолодні формулювання президента США Дональда Трампа про війну в Україні ілюструють його односторонню та проросійську позицію щодо мирного врегулювання і знищують будь-які надії на те, що Сполучені Штати є неупередженим посередником у досягненні миру. Про це пише CNN, аналізуючи останні заяви Трампа.

"Незбалансований характер миротворчих зусиль США можна побачити в навмисно невизначеній мові Трампа про конфлікт і в дивних, навіть химерних способах, якими він говорить про війну", - зазначає видання.

Рано вранці в четвер Росія здійснила масовану атаку по Україні, внаслідок якої 12 людей загинули і 90 отримали поранення. У відповідь на це Трамп у соцмережах опублікував доволі "прохолодний" пост, у якому "мабуть, найбільше був занепокоєний тим, коли відбулися атаки, аніж тим, як було вбито беззахисних мирних жителів", не звинувачуючи Путіна напряму, зазначає CNN.

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"Інший президент США міг би висловити співчуття жертвам, вказати, що навмисний напад на мирних жителів є воєнним злочином і загрожує наслідками. Але відповідь Трампа відповідала його давній практиці відмови пов'язувати результати жахливих атак із лідером, який їх замовив", - зазначає видання.

При цьому Трамп поскаржився на "підбурювальні заяви, подібні до заяв Зеленського, які так ускладнюють врегулювання цієї війни". Цей контраст у тоні президента США по відношенню до двох лідерів примітний, підкреслюють експерти.

"Коли Зеленський наважується говорити правду, Трамп дійсно його критикує. Коли Путін вбиває мирних жителів балістичними ракетами, він просто його поправив. Або злегка покарав", - заявив колишній посол США в Україні Джон Гербст.

При цьому, коли Трампа запитали, на які поступки пішла Росія в конфлікті порівняно з його постійним тиском на Україну, він заявив, що те, що Росія зупинить війну і припинить захоплення всієї країни, - вже досить велика поступка, зазначає CNN:

"Ця відповідь видає дивне нерозуміння того, що сталося, і показує, наскільки всебічно Трамп розглядає війну через призму Путіна".

Джерела повідомили CNN у четвер, що Трамп потай розчарований своєю нездатністю виступити посередником у припиненні війни. Але поки що його нетерпіння не призвело до будь-яких спроб примусити Росію. Трамп міг би, наприклад, постачати зброю в Україну, відправити до Києва системи Patriot і ввести вторинні санкції щодо країн, які продовжують купувати російську нафту і фінансувати її військові зусилля.

Але він нічого з цього не зробив. І його нерівномірний підхід загрожує ще більше покарати жертву війни, підкреслює видання.

Заяви Трампа

Раніше Трамп заявив, що вірить у те, що Путін почує його заклик і припинить бомбардування України. За його словами, і Росія, і Україна хочуть миру, тому повинні сісти за стіл переговорів. При цьому Трамп зазначив, що має власний крайній термін для укладення мирної угоди.

Раніше він також звинуватив українського лідера Володимира Зеленського в тому, що з ним йому важче домовитися, ніж із Путіним.

А прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт, коментуючи переговори в Лондоні, заявила, що Трамп розчарований, а президент України Володимир Зеленський "рухається в неправильному напрямку".

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