Крім цього, а в американській поліції розповіли про ймовірного вбивцю ізраїльтян. При затриманні чоловік вигукував "Свободу Палестині".

Ізраїльське посольство назвало імена своїх співробітників, застрелених у Вашингтоні, а поліція розкрила деякі подробиці про ймовірного вбивцю ізраїльтян.

Як пише Newsweek, встановлено, що у Вашингтоні ввечері в середу застрелили молоду пару - Ярона Лішчинського та Сару Мілгрім. За словами посла Ізраїлю в США Йєхіеля Лейтера, Лишчинський планував наступного тижня в Єрусалимі зробити пропозицію своїй обраниці. Саме з такої нагоди він напередодні купив обручку для Мілгрім.

У канцелярії прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху заявили, що він "приголомшений" подіями й розпорядився посилити заходи безпеки в усіх ізраїльських дипмісіях за кордоном.

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У Міністерстві закордонних справ Ізраїлю заявили: "Ми вражені та шоковані звісткою про жорстокий терористичний напад, який забрав життя двох співробітників нашого посольства у Вашингтоні — Ярона Лішчинського та Сари Лінн Мілгрім".

"У посольстві зазначили, що пара знаходилася "в самому розквіті життя", перш ніж була застрелена біля будівлі Єврейського музею", - пише ЗМІ.

За словами начальниці столичної поліції Памели Сміт, трагедія сталася, коли молоді люди йшли з заходу, який проходив у музеї. У цей час зловмисник - 30-річний Еліас Родрігес із Чикаго - підійшов до групи із чотирьох людей і відкрив вогонь.

За словами Сміт, після затримання він вигукував: "Свободу Палестині!"

Сміт також зазначила, що перед стріляниною чоловік помітно нервував та ходив біля будівлі музею.

Один з очевидців, що знаходився всередині музею, розповів телеканалу WAGA-TV: чоловік після стрілянини забіг усередину будівлі, але люди не одразу зрозуміли, що це і є підозрюваний у вбивстві.

"Охоронець пустив його усередину. Мабуть, подумав, що йому потрібна допомога — він був мокрий від дощу, був у шоці, виглядав травмованим. Люди, присутні на заході, дали йому води, посадили, запитали: "З тобою все гаразд? У тебе стріляли? Що трапилося?" А він відповів: "Викличте поліцію", - розповів очевидець.

Зазначається, що правоохоронці приїхали приблизно за 10 хвилин. Побачивши їх, зловмисник сказав: "Це зробив я", підняв руки й додав: "Я беззбройний". Потім він дістав червоний куфій із кишені та почав вигукувати: "Свободу Палестині", "Є тільки одне рішення - інтифада, революція".

Вбивство іраїльських дипломатів

У столиці США Вашингтоні в середу ввечері застрелено двох співробітників посольства Ізраїлю. Поруч із місцем вбивства розташовані офіс ФБР та офіс прокурора США. Посол Ізраїлю в ООН Денні Данон назвав убивство "актом антисемітського тероризму".

Пізніше президент Дональд Трамп відреагував на вбивство дипломатів. "Ці жахливі вбивства в окрузі Колумбія, засновані, вочевидь, на антисемітизмі, мають припинитися ЗАРАЗ! Ненависть і радикалізм не мають місця в США", - написав він на Truth Social.

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