Поліція поки що не надала жодних подробиць щодо можливих мотивів убивства.

Два співробітники посольства Ізраїлю загинули внаслідок стрілянини біля Єврейського музею у Вашингтоні.

Як повідомляє Reuters, чоловіка і жінку застрелили вчора ввечері в районі, де розташовані музей, офіс ФБР і офіс прокурора США.

"Два співробітники посольства Ізраїлю були безглуздо вбиті біля Єврейського музею у Вашингтоні, округ Колумбія", - написала міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем на X.

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Поліція поки не надала жодних подробиць щодо можливих мотивів убивства.

Посол Ізраїлю в ООН Денні Данон назвав убивства "актом антисемітського тероризму".

"Ми впевнені, що американська влада вживе рішучих заходів проти осіб, відповідальних за цей злочинний акт", - заявив Данон.

Гучні вбивства

Учора в Мадриді застрелили українського юриста і колишнього нардепа Андрія Портнова. Його вбили недалеко від школи в одному з престижних мадридських районів. За даними іспанської поліції, нападників було двоє або троє. Вони зробили 5 пострілів у Портнова, внаслідок чого той помер.

Іспанське видання Los Replicantes написало, що вбивство Портнова в Іспанії точно не було випадковістю, це справа рук професійного кілера.

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